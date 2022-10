Wenn es ums Tanken geht, fahren Herr und Frau Schweizer gerne über den Rhein. In den letzten paar Monaten lagen die Beträge, die mit Schweizer Debitkarten an deutschen Tankstellen bezahlt wurden, deutlich über den Zahlen vom Vorkrisenjahr 2019: Von Mai bis September lagen die Umsätze um 50 Prozent höher als in der Vergleichsperiode. Allein im August waren die Debitkartenbeträge von Schweizern an deutschen Tankstellen fast 90 Prozent über den Werten von 2019, wie aus den von Monitoring Switzerland zur Verfügung gestellten Daten hervorgeht.

Dass aktuell viele Schweizer im Nachbarland tanken, belegen auch Zahlen zum Treibstoffabsatz in der Schweiz. Wie etwa der Verband Avenergy Suisse im September mitteilte, wurde diesen Sommer in der Schweiz deutlich weniger Benzin und Diesel getankt als in den vergangenen Jahren. (SDA)