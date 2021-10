Das grosse Abc: Unser Sprachquiz – Deutsch als Weltsprache – wie gut wissen Sie darüber Bescheid? Wo spricht man überall Deutsch und wie viele tun es? Und wer spricht hervorragend Deutsch, obwohl man das kaum vermuten würde? Sandro Benini

Klartext von Angela Merkel –wenn auch auf Englisch. Foto: Getty Images

Heute geht es in unserem Sprachquiz nicht um grammatikalische oder orthografische Zweifelsfälle, sondern um das Deutsche als Weltsprache. Und um einige Anekdoten im Zusammenhang mit unglücklichen Übersetzungen oder nahezu unendlich langen Wortzusammensetzungen – übrigens eine Spezialität des Deutschen, die es nur in wenigen anderen Sprachen so ausgeprägt gibt und die sich sehr kreativ nutzen lässt.

Sandro Benini ist Redaktor im Ressort Kultur und Gesellschaft. Er hat italienische und deutsche Literatur studiert und war elf Jahre lang Lateinamerika-Korrespondent mit Wohnsitz in Mexiko.

