Gastkommentar zur Kampfjet-Beschaffung – Deutlich vor Ende 2023 über Kampfjet-Initiative abstimmen lassen Die angekündigte Volksinitiative gegen den neuen Kampfjet sollte nicht für ungültig erklärt, aber dem Volk rasch zur Abstimmung vorgelegt werden. Meinung Ulrich Zimmerli

Eine F-35A von Lockheed-Martin. Der Bundesrat will 36 Stück dieses Typs beschaffen. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Die Beschaffung des neuen Kampfflugzeugs ist ein heisses politisches Eisen. Das Parlament entscheidet darüber im sogenannten Rüstungsprogramm, das heisst mit einem Bundesbeschluss, der nicht dem fakultativen Referendum untersteht.

Als seinerzeit der FA-18 Hornet beschafft werden sollte, erzwangen armeekritische Kreise mit der Volksinitiative «Für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge» am 6. Juni 1993 eine Volksabstimmung – allerdings ohne Erfolg. Bundesrat und Parlament hatten die Gültigkeit der Volksinitiative nicht ohne Bedenken bejaht. Es müsse vertieft geprüft werden, ob solche Initiativen, «die im Grunde ein Verwaltungsreferendum darstellen, dem Gehalt des Initiativrechts auf Verfassungsstufe entsprechen» – so der Bundesrat in seiner Botschaft vom 28. Oktober 1992.