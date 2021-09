Ausstellung zu Max Bill - «Seine Ideen sind hochaktuell»

Max Bill ist bis heute Vorbild und Inspiration für viele junge Designerinnen und Designer. Was macht seine Ideen so aktuell?

Max Bill war das, was man heute ein Multitalent nennt: Er war Architekt, Maler, Designer und Bildhauer, er war publizistisch tätig und politisch sehr aktiv. Er hat ganz bewusst versucht, seine Umwelt zu gestalten und dabei keine disziplinären Grenzen gescheut. Das passt in unsere immer komplexer werdende Welt, in der gestalterische Fragen oft aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet werden müssen. Ausserdem hat er sehr früh die soziale und ökologische Verantwortung von Designerinnen und Designern in den Vordergrund gestellt, da war er in den 50er-Jahren wirklich ein Vorreiter. Heute ist das ja wieder hochaktuell.