Nach schweren Krankheitsverläufen – Deshalb wird nun Schwangeren die Impfung empfohlen Auf der Intensivstation des Inselspitals liegen immer wieder Schwangere mit schweren Covid-Symptomen. Bisher gab es keine Impfempfehlung für werdende Mütter in der Schweiz. Das soll sich diese Woche ändern. Sophie Reinhardt

Bisher brauchten Schwangere in der Schweiz ein Beratungsgespräch, damit sie die Covid-Impfung erhielten. Foto: Keystone

Sie gehören gemäss Bundesamt für Gesundheit (BAG) zu den besonders gefährdeten Personen, und trotzdem wurde Schwangeren in der Schweiz die Covid-Impfung bisher nicht generell empfohlen. Der Piks wurde nur bei Vorerkrankungen und erhöhtem Ansteckungsrisiko im Beruf nahegelegt. Werdende Mütter, die trotzdem eine Impfung gegen Covid-19 wünschen, mussten ein ärztliches Attest und eine schriftliche Einwilligung vorweisen.

Doch das könnte sich schon diese Woche ändern. Wie Recherchen zeigen, will das BAG noch dieser Tage die Impfung für Schwangere empfehlen. Bisher begründete das BAG seine zurückhaltende Praxis mit mangelnder Studienlage. Doch gemäss Daniel Surbek, Chefarzt Frauenklinik Inselspital, spricht mittlerweile nur wenig gegen eine Impfung von werdenden Müttern. «Wir schätzen heute, dass Schwangere etwa ein dreifach höheres Risiko für einen schweren Covid-Verlauf haben als gleichaltrige nicht schwangere Frauen.» Zudem sei die Rate an Früh- sowie Totgeburten bei Schwangeren mit einer Sars-CoV-2-Infektion fast dreimal so hoch wie bei Nichtinfizierten, sagt Surbek, der auch im Vorstand der Schweizerischen Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe sitzt.