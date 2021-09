Mitten in der neuen Welle – Deshalb tritt Berns Kantonsärztin ab Der Kanton Bern verliert seine oberste Ärztin Linda Nartey an das Bundesamt für Gesundheit. Hat der Wechsel mit der Neuorganisation ihres Amts zu tun? Brigitte Walser

Bei Informationen der bernischen Regierung zur Corona-Situation war Linda Nartey (links) als Kantonsärztin oft dabei. Foto: Franziska Rothenbühler

Dass sie die bernische Gesundheitsdirektion jetzt verlasse, sei Zufall, sagt Linda Nartey. «Ich bin gerne Kantonsärztin. Aber es bot sich die Gelegenheit für eine sehr interessante Stelle beim Bundesamt für Gesundheit. Da blieb die Wahl zwischen zupacken oder die Chance vorbeiziehen lassen.»

Ab Januar wird Nartey Vizedirektorin des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und dort einen neu gestalteten Direktionsbereich übernehmen. Sie folgt auf Roland Charrière, der Ende Februar 2022 in Pension geht.

Mit ihr zieht eine Medizinerin in die zehnköpfige Geschäftsleitung ein. Die minimale medizinische Vertretung auf höchster BAG-Stufe wird seit langem immer wieder kritisiert. Aktuell ist gar kein Arzt im Gremium vertreten, wie das BAG bestätigt, denn anstelle von Mediziner Sang-Il Kim, der das Amt per Ende Jahr verlässt, leitet Peter Fischer den Bereich digitale Transformation ad interim. «Wir freuen uns, dass mit Linda Nartey eine Medizinerin mit jahrelanger Erfahrung im Bereich Public Health sowie im Krisenmanagement Einsitz in der Geschäftsleitung nehmen wird», schreibt das BAG. Nartey habe mit grosser Kompetenz und Engagement den Kanton Bern durch die Covid-19-Krise geführt.