BVB-Goalie – Deshalb spielt Bürki in Geisterspielen schlechter Das Coronavirus belastet Ex-Nationalspieler Roman Bürki nicht nur auf dem Spielfeld. Es hindert ihn auch daran, die Zukunft zu planen.

Für Roman Bürki stoppte das Coronavirus nicht nur die Saison, den Trainingsbetrieb und das Leben, sondern auch seine Vertragsverhandlungen mit dem BVB. «Es ist aber überhaupt keine Frage des Geldes», sagte der Berner Goalie am Dienstag in einem Video-Interview mit deutschen Journalisten.

Seit 2015 spielt er bei Dortmund und stand eigentlich kurz davor, seinen Vertrag über 2021 hinaus zu verlängern. Doch wegen der Pandemie ist damit vorläufig Schluss. Der BVB und er hätten beschlossen, erst nach der schwierigen Zeit wieder auf dieses Thema zurückzukommen. Dass eine weitere Zusammenarbeit von beiden Seiten gewünscht ist, war bereits im Januar öffentlich festgehalten worden.

Selbstcoaching mit Goalie-Videos

Während der Trainingsbetrieb in der Schweiz und vielen anderen internationalen Fussballligen noch immer stillsteht, halten sich die BVB-Spieler wie andere Bundesliga-Profis seit Kurzem wieder auf dem Trainingsgelände fit. Erst nur in Zweier-, seit Montag nun in Kleingruppen.

Das sei sehr positiv, so Bürki. Zuhause sei es ihm relativ schnell langweilig geworden, er habe sogar Bücher gelesen (was für ihn sehr untypisch sei) und er habe sich viele Goalie-Videos angeschaut, um überhaupt noch spezifisch trainieren zu können.

Auch mit dem Schweizer Trainer Lucien Favre hätten sie wieder Kontakt. «Wir trainieren in kleinen Gruppen und da ist er eigentlich immer dabei,» sagte Bürki. Favre drehe seine Runden, kontrolliere und schaue aus der Ferne zu. «Ab und zu spricht er auch mit jemandem persönlich», sagt der neunfache Schweizer Nationalgoalie.

Wann es von den Trainingsplätzen wieder in die Stadien und damit in die Ernstkämpfe geht, ist noch unklar. Aber schon jetzt zeichnet sich ab, dass Partien vor leeren Rängen dann sehr gut möglich sind. Von solchen Geisterspielen spricht er alles andere als positiv: «Wir haben damit ja schon Erfahrung, wir spielten in der Champions League gegen PSG ohne Zuschauer. Es war überhaupt nicht angenehm für uns.»

«Im Geisterspiel konnte keiner abrufen, was er eigentlich kann.»

«Ich bin davon überzeugt, dass wir in Paris mit Zuschauern noch ein Tor gemacht hätten.» Zur Erinnerung: Passive Dortmunder schieden nach einer 0:2-Niederlage gegen PSG im CL-Achtelfinal aus.

«Kein Spieler konnte in dieser Partie abrufen, was er eigentlich kann», meint der BVB-Stammgoalie. Die Fans fehlten enorm, auch ihm. Trotz allem betont er, dass er Geisterspiele akzeptieren würde. Es scheine derzeit fast der einzige Ausweg zu sein.

Der 29-Jährige sprach im Video-Interview auch über die Angst, sich bei Spielen zu infizieren: «Ganz ehrlich – natürlich sprechen wir in Profikreisen darüber.» Die Spieler berühren dieselben Bälle, schwitzen alle und machen auch Kopfbälle. «Das beschäftigt uns schon.»

Trotzdem hofft Bürki, dass die Saison möglichst bald wieder aufgenommen werden kann. «Wir wollen so schnell wie möglich wieder spielen.» Dann kommt nämlich nicht nur der Ball, sondern auch seine Vertragsverhandlung wieder ins Rollen.