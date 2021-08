YB-Leistungsträger zu Werder? – Deshalb ist ein Abgang von Fassnacht sehr unwahrscheinlich Christian Fassnacht soll Medienberichten zufolge vor einem Wechsel zu Werder Bremen stehen. Das Gerücht kann aus mehreren Gründen kaum stimmen. Dominic Wuillemin

Christian Fassnacht wirkte mit seinem Tor zum 2:2 bei Ferencváros bei der Qualifikation für die Champions League entscheidend mit. Foto: Laszlo Szirtesi (Getty)

Das Gespräch mit Christian Fassnacht fand vorvergangenen Samstag statt. Dabei ging es auch um einen möglichen Auslandstransfer des YB-Flügels, eine Thematik, mit der er konfrontiert ist, seit er in der ersten Saison in Bern zu einem wichtigen Spieler aufgestiegen ist. Der 27-Jährige verhehlte nicht, dass er in den vergangenen Jahren mehr als einmal frustriert war, dass es mit einem Wechsel nicht geklappt hatte. Aber er sagte auch, dass er nun mit sich im Reinen sei. «Ich habe alles bei YB. Und wenn ich irgendwann acht, neun oder zehn Jahre für den Club gespielt habe, bin ich glücklich.» Als er konkret gefragt wurde, ob mit der Qualifikation für die Champions League ein Wechsel vom Tisch sei, antwortete er: «Es müsste schon ein Angebot kommen, bei dem alles stimmt.»