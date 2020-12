Vom Jungcoach zum Erfolgstrainer. Das Bild von Gerardo Seoane hat sich in den letzten Jahren auch dank zwei Meistertiteln und einem Cupsieg mit YB enorm gewandelt. Foto: Peter Klaunzer (Keystone).

Es war eine Rückkehr. Das war Gerardo Seoane beim 3:2 Sieg in Luzern anzumerken. Hier herzte er einen alten Bekannten, da tauschte er sich mit einem Weggefährten aus. Der YB-Trainer, noch immer unweit von Luzern in Hergiswil wohnhaft, war am Sonntag für ein paar Stunden in der Heimat. Beim FCL war Seoane Spieler und während sieben Jahren Nachwuchstrainer. Beim FCL trat er im Januar 2018 seinen ersten Trainerjob im Profifussball an. Seoanes Geschichte ist für immer eng mit dem Innerschweizer Club verbunden.

Doch wenn man auf seine Zeit in Luzern zurückblickt, scheint diese lange her. Viel länger, als sie es tatsächlich ist. Das Bild des 42-Jährigen in der Öffentlichkeit hat sich enorm gewandelt. Zum Guten. Verschwunden sind die Zweifel an seinen Fähigkeiten. An seiner Person.