Cluj: Out noch nicht verdaut – Der YB-Gegner sinnt auf Revanche Vor dem Hinspiel in Transsilvanien kommen beim rumänischen Meister Erinnerungen an das bittere Out in der Europa League gegen YB hoch. Moritz Marthaler aus Cluj

Eine Szene, die noch heute für Aufruhr sorgt: Cluj-Goalie Cristian Balgradean faustete vergangenen Dezember in der Europa League den Ball – und auch ein wenig Cédric Zesigers Kopf. Foto: Christian Pfander

Draculas Heimat ist grün. Das mag angesichts des doch eher düsteren Stoffs um die berühmte Vampirfigur erstaunen, doch dass Transsilvanien übersetzt «das Land hinter dem Wald» heisst, wird bereits im Anflug deutlich: Da ist Forst, so weit das Auge reicht. Cluj, die zweitgrösste Stadt Rumäniens, ist eine Insel im grünen Meer, und die Region Siebenbürgen, so heisst sie auf Deutsch, zählte einst zu Ungarn, auch zu Deutschland, die Türken bemühten sich mal um die Vorherrschaft, auch die Österreicher.

In dieser geschichtsträchtigen Umgebung schreiben die Young Boys am Dienstag weiter an ihrer eigenen, noch jungen Historie im Europacup. Auf dem beschwerlichen Weg in die Champions League stehen sie vor der zweiten von insgesamt drei Hürden, und weil sie als Serienmeister der letzten Jahre immer weitere Kreise auf dem Kontinent gezogen haben, kommt es heute zu einem Wiedersehen. CFR Cluj heisst der Berner Gegner, und der Eisenbahner-Sportclub ist für YB insofern ein historischer Opponent, als man gegen die Rumänen im vergangenen Jahr die am Ende so erfolgreiche Europacup-Saison mit der Qualifikation für den Achtelfinal in der Europa League erst so richtig lancieren konnte.