Extrem-Puzzeln – Der – womöglich – schnellste Berner Puzzler fährt zur Weltmeisterschaft Von wegen gemütliches Familienspiel: Der Thuner Patrick Inniger misst sich dieses Jahr mit den schnellsten Puzzlern der Welt. Nur: mit welcher Taktik? Michael Feller

Puzzeln gegen die Uhr ist Stress pur. Foto: Christian Pfander

«Bunte Stadthäuser in London», 500 Teile, die Zeit läuft. Patrick Inniger beginnt alle Teile umzudrehen und nach Farben zu sortieren. Während die meisten Menschen Puzzles zum Feierabend-Entspannungstee zu lösen pflegen und sich dafür die nötige Zeit nehmen, hat der 33-jährige Thuner ganz andere Pläne: Er will sich mit den Schnellsten der Welt messen – und bereitet sich deshalb auf die Weltmeisterschaft vor, die im September in Valladolid, Spanien, stattfindet.

Alles eine Frage der Auslegeordnung: Patrick Inniger setzt die «Bunten Stadthäuser in London» zusammen. Foto: Christian Pfander

Aber warum? «Ich habe schon immer gerne gepuzzelt. Und ich hatte schon immer das Gefühl, dass ich dies schnell kann», sagt Patrick Inniger. Puzzeln gegen die Uhr und gegen andere Puzzle-Verrückte ist Stress pur. Der letztjährige Sieger, Alejandro Clemente León, hat im Finale die «Bunten Stadthäuser» in 34 Minuten und 25 Sekunden zusammengebaut. Weltrekord. Im Schnitt alle 4,13 Sekunden hat er ein Teil richtig platziert, und dabei ist die Zeit, die es braucht, um Teile zu drehen und zu sortieren, nicht abgezogen.

Chancen auf Finaleinzug

Bei seinem ersten Versuch löste Patrick Inniger dieses Puzzle in einer Stunde und sechs Minuten. Damit hätte er es im letztjährigen Final in Valladolid auf Platz 65 von 170 geschafft. Nicht schlecht, fand er und meldete sich für die nächste Weltmeisterschaft an. Weil es aus der Schweiz nur wenige Teilnehmende gibt und der Modus es vorsieht, dass jeweils die Besten eines Landes den Final erreichen, rechnet er sich gute Chancen für den Einzug in die Endrunde aus. Er trainiert an zwei bis drei Abenden die Woche, immer gegen die Uhr und mit der Frage: Was ist die beste Taktik?

«Ich bin noch am Herausfinden, was es braucht, um schneller zu werden», sagt er auf die Frage, wie er trainiert. Zuerst der Rand oder zuerst alle Teile auslegen und nach Farben oder Motiv sortieren? Viele Puzzler beginnen klassisch mit den Randteilen. Doch der Vorjahressieger Alejandro Clemente León hat anders reüssiert: Er hat zuerst möglichst viele auffällige Sektionen zusammengefügt – die rote Tür, das rosa Haus, den Zaun – und erst nach und nach die Umrandung. Zu Beginn muss man sich entscheiden: Lohnt es sich, mehr oder weniger Zeit fürs Sortieren der Teile zu verwenden? Je nach Motiv kann man zu verschiedenen Schlüssen kommen.

Patrick Inniger verdient sein Geld als Informatiker, zudem betreibt er mit seiner Partnerin den Escape Room «Mystic Cage» in Thun. Die beiden haben alles selbst konzipiert und tüfteln am Konzept für den zweiten Escape Room. Ein Corona-Projekt, das weiter wachsen soll. In den Escape Rooms wird auch gegen die Zeit gespielt: eine in einem Raum eingeschlossene Gruppe versucht, die nötigen Rätsel zu lösen, um auszubrechen.

Keine Strukturen in der Schweiz

Wie gut er ist, wenn es hart auf hart kommt, wenn Hunderte Leute in einem Saal gleichzeitig das gleiche, vorher geheim gehaltene 500er-Puzzle lösen, weiss Patrick Inniger nicht. Denn in der Schweiz gibt es keine Wettbewerbe, keinen Landesverband der Speed-Puzzler. Doch das muss nicht immer so bleiben. «Ich hoffe, in Valladolid auch Gleichgesinnte aus der Schweiz kennen zu lernen.»

Es gibt sie ganz offensichtlich, die Menschen, die noch weit puzzleverrückter sind als Inniger. Auf der anderen Seite des Kantons, im oberaargauischen Bützberg, betreibt Janine Günther einen Laden, der ausschliesslich Puzzles und Zubehör verkauft. Sie führt mit 76 verschiedenen Marken das grösste Angebot der Schweiz. In einem Regal steht auch jenes klassische 500er-Puzzle von Ravensburger mit dem Hunde-Motiv, das ihr als Kind den Ärmel reingezogen hat.

Jeanine Günther führt in ihrem Laden auch ihr erstes Puzzle. Besser als Hunde laufen derzeit Lama-Motive. Foto: mfe

Vielleicht ist es das banalste Spiel überhaupt: ein zerstückeltes Bild wieder zusammenfügen. Beliebt, seit 1760 der Kupferstecher John Spilsbury 39 Grafschaften einer Landkarte von England aus dünnem Mahagoniholz gesägt hatte: Das erste Puzzle war geboren. Für die meisten Menschen ist es ein Familienspiel, mit dem sich an verregneten Herbsttagen vorzüglich die Zeit totschlagen lässt. Für all jene, die daraus eine Sucht entwickeln, ist Janine Günther eine beliebte Anlaufstelle.

Ihr selbst wird das Puzzeln wohl nie verleiden. «Ich teste so viele Marken, das wird nie langweilig», sagt sie, die sich beim Rundgang durch das Angebot im Laden als wandelndes Lexikon über Stanzqualitäten der verschiedenen Anbieter, über Smart-Cut-Teile oder über Motiv-Vorlieben beweist. «Sehr beliebt sind im Moment Lama-Motive», sagt sie. Und nicht zu vergessen das Puzzle-Zubehör: Rollbare Teppiche, um die Puzzles zu verstauen, oder Klebefolien mit Aufhängung, für jene, die die getane Arbeit an ihrer Wand betrachten wollen. Zu jenen gehört auch Janine Günther. Sie hat mittlerweile so viele Motive, dass sie zu diversen Themen veritable Ausstellungen hängen kann. Wie viele sind es? Ihr Mann, der auch im Laden ist und das Gespräch verfolgt, verdreht die Augen. Sie lacht. «Viele.»

Zu Hause warten 48’000 Teile

Wenn in ihrem Laden nicht viel läuft, dann spielt sie auch gegen die Uhr, aber an einer Meisterschaft hat sie noch nie teilgenommen – was sie aber bald nachholen will. Zu Hause wartet ein Koffer mit dem 48’000-Teile Puzzle, den sie sich selbst zu Weihnachten geschenkt hat. «Travel Around the World» der französischen Firma Grafika war lange das grösste serienmässig hergestellte Puzzle der Welt. Bis sich die Firma mit einem 52’000er-Motiv selbst überbot.

Das Wettbieten der Verlage um die grössten Puzzles der Welt zeigt den Hype auf, den der Spieleklassiker seit der Corona-Pandemie erfahren hat. Besonders in Spanien oder den USA ist die Begeisterung fürs Teilezusammenbauen gross. Die kalifornische Puzzle-Influencerin Karen Kavett etwa hat 232’000 Follower auf Youtube. Sie lebt von der Reichweite und von Kooperationen, insbesondere mit dem deutschen Verlag Ravensburger. Dieser ist die weltweite Nummer eins bei den Puzzles. Karen Kavett hat bereits ihre eigenen Ravensburger-Puzzles herausgebracht – und diese finden reissenden Absatz. Fans auf der ganzen Welt schauen ihr auf Youtube beim Auspacken rarer Puzzles und beim leidvollen Lösen riesiger Motive zu – und verfolgen ihre Berichte von Wettbewerben.

Marktmacht Ravensburger

Weltmeisterschaften, Grössenrekorde, Influencer: Wie gross der Markt für Puzzles ist, zeigen die Zahlen des Weltmarktführers Ravensburger. 2022 hat er insgesamt 27 Millionen Puzzles verkauft – 27 Prozent mehr als in den Jahren vor der Pandemie. Der Verlag hat 1891 sein erstes Motiv «Geographisches Geduldsspiel» herausgebracht. Inzwischen sind Puzzles der grösste Geschäftsbereich von Ravensburger. Laut Sprecherin Cordula Schnieber ist die bayrische Firma in Europa «mit grossem Abstand» Marktführerin, in Nordamerika auf Platz zwei, wobei sie in den wichtigen Märkten USA und Kanada im vergangenen Jahr Marktanteile gewann.

Die Kooperation mit dem Star der Szene und das Sponsoring der Weltmeisterschaft ist ein lohnendes Investment. «Damit wollen wir vor allem junge Zielgruppen erschliessen», sagt Schnieber. Es ist also ein umkämpfter Markt um ein Spiel, das immer kompetitiver wird. Am 20. September geht es in Valladolid los. Mit gegen 700 Teilnehmenden aus 63 Ländern, mit dem Szenestar Karen Kavett, mit Weltrekordhalter Alejandro Clemente León – und mit Patrick Inniger aus Thun, dem – womöglich – schnellsten Puzzler der Schweiz.



