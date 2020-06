Neue Hoffnung im Sturm – Der Wirbelwind, der alle überraschte Hassane Bandé feiert beim 1:0 gegen die Young Boys ein vielversprechendes Debüt in der Startaufstellung des FC Thun. Simon Scheidegger

Trickreich und flink: Hassane Bandé stellte die Abwehr der Young Boys (hier: Jordan Lotomba) vor Probleme. freshfocus

Marc Schneider sitzt am späten Dienstagabend im verlassenen Medienzentrum und spricht darüber, was er in den vergangenen drei Stunden erlebt hat. In den Worten des Thuner Cheftrainers ist eine tiefe Zufriedenheit spürbar. Nicht nur, weil der Meister YB mit 1:0 bezwungen wurde, sondern auch, weil die Taktik, die er seinem Team auf den Weg gegeben hatte, perfekt aufgegangen ist.

Aggressiv sein wollten sie, die Thuner. Mutig auch, also genau das Gegenteil dessen, was sie über weite Strecken am Samstag in Neuenburg verkörpert hatten. Da dies gelang, gar die Berner Innenverteidiger früh unter Druck gesetzt werden konnten, sagt Schneider: «Es hat von aussen wirklich viel Spass gemacht zum Zuschauen.»

Schneiders Umdenken

Nach der Niederlage bei Xamax (1:2) wuchs bei Schneider die Erkenntnis, dass dem Thuner Offensivspiel neben der Wucht, die sowohl Ridge Munsy als auch Simone Rapp mitbringen, ein anderes Element guttun würde. Er spricht von Schnelligkeit, Raffinesse und Unberechenbarkeit. Das sind Eigenschaften, die Hassane Bandé mitbringt, und so kam der Burkinabé nach drei Teileinsätzen erstmals von Beginn an zum Zug. Dem 21-Jährigen wurde einst eine grosse Karriere vorausgesagt.

Mit 14 debütierte er im U-17-Nationalteam, mit 18 schoss er in Belgiens höchster Liga in einer Saison 12 Tore, wurde zum zwölftteuersten Zugang in der Geschichte Ajax Amsterdams, vor Weltstars wie Zlatan Ibrahimovic. Im Juli 2018 bremste ein Wadenbeinbruch den Aufstieg Bandés, der seine Karriere im Berner Oberland neu lancieren will. Bis vor dem Spiel gegen YB hatte er auch beim FCT nur wenig Gelegenheit dazu gehabt, sein Potenzial zu präsentieren. Gerade einmal 61 Minuten hatte der Offensivspieler bisher im Thuner Trikot absolviert.

Doch bei seiner Startelfpremiere vergehen keine zwei Minuten, ehe er die Hintermannschaft der Young Boys ein erstes Mal vor Probleme stellt. Er entwischt Jordan Lefort, setzt seinen Abschluss aber am Tor vorbei. Ein Grund zu hadern? Nicht für Hassane Bandé. Der fünffache Nationalspieler läuft und läuft, trickst und dribbelt. Wäre die Stockhorn-Arena an diesem Abend nicht nur mit Spielern, Funktionären und Medienschaffenden besetzt – es wäre sicher das eine oder andere faszinierte Raunen durch die Menge gegangen. Auch Marc Schneider war erstaunter Zuschauer: «Hassane hat einen richtig guten Match gemacht. Aber ich war schon etwas überrascht, konnte er dieses Tempo über das gesamte Spiel durchziehen.» Der 39-Jährige liess sich bezüglich der Fitness seines Stürmers natürlich gern überraschen, und er sagt: «In dieser Form wird Hassane in den nächsten Wochen noch wichtig sein.»

Bandés Dank

Freilich hat Bandé nicht nur Kilometer abgespult, sondern Entscheidendes dazu beigetragen, dass die Thuner gegen den Kantonsrivalen einen wichtigen Sieg im Abstiegskampf bejubeln konnten und nun, nach der gestrigen Niederlage von Xamax, wieder gleichauf sind mit den Neuenburgern. Sein langer Ball von der Seite findet nach einer guten Stunde mit etwas Glück Sturmpartner Ridge Munsy, dem der Ball vor seinem Treffer ideal vom Fuss springt. Es ist die Krönung für das Duo, das im ganzen Spiel prächtig harmonierte. Bandé sagt, was Fussballer oft sagen, wenn sie sich ins Rampenlicht gespielt haben, aber eigentlich lieber nicht im Mittelpunkt stehen würden. Er sei froh, habe er dem Team helfen können, aber das Wichtigste sei der Sieg. Und: «Ich bin dem Trainer sehr dankbar, dass er mir das Vertrauen gegeben hat. Ich durfte ihn keinesfalls enttäuschen.»

Munsys Statement

Munsy hat derweil nun schon in fünf Spielen in Serie getroffen. Auch der Luzerner ist keiner, der sich gerne ins Zentrum stellt. Er lobt die Mannschaft, das starke Kollektiv. «Momentan bin ich einfach der Glückliche, der die Tore machen darf.» Auch das ist ein von Fussballern gern reproduzierter Satz. Der 30-Jährige liess nach seinen letzten zwei Toren sowieso viel lieber Gesten als Worte sprechen: Munsy kniete nieder und hob die Faust gen Himmel. Es ist eine Solidaritätsbekundung mit der «Black Lives Matter»-Bewegung, die sich für die Rechte Schwarzer und gegen Rassismus einsetzt.

«Die Plattform, die wir als Fussballer bekommen, müssen wir nutzen. Ich hoffe, dass ich mit dieser Geste darauf aufmerksam machen kann, dass Rassismus ein weltweites Problem ist, das nach wie vor omnipräsent ist und nicht auf die leichte Schulter genommen werden darf», sagt Munsy.

Am Sonntag reisen die Thuner zum Leader nach St. Gallen. Und sie tun dies nach dem Coup gegen YB mit viel Selbstvertrauen. «Wir haben gezeigt, dass wir gegen Meisterkandidaten etwas holen können», sagt Munsy. «Das wollen wir wieder tun.»