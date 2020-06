Egelsee – Der Widerstand gegen

den neuen Park wächst Gegen die Pläne der Stadt Bern, im Gebiet Egelsee/Wyssloch einen Park mit einer neuen Schulanlage zu erstellen, regt sich weiterer Widerstand.

Auch der örtliche Leist will am Egelsee keinen Park. Foto: Urs Baumann

Nach dem Angelfischer-Verein hat am Dienstag auch der Schosshalden-Ostring-Murifeld-Leist Einsprache erhoben. Der Leist befürchtet, dass die Planung der Stadt zum Ziel hat, unter der «irreführenden Affiche» eines Parks die Nutzungsmöglichkeiten in diesem bisher weitgehend unüberbauten Idyll zu erweitern, wie er in einer Mitteilung schreibt. Das Gebiet werde so von einem Nichtbaugebiet in ein Baugebiet mit Grünflächen überführt, einschliesslich kommerzieller Nutzung im westlichen Bereich. Die Planung der Stadt würde den Charakter des Gebiets fundamental verändern, was der Leist ablehnt.

Das Gebiet Egelsee/Wyssloch ist ein beliebtes Naherholungsgebiet im Osten der Stadt Bern. Anwohner möchten den einzigen natürlichen Kleinsee auf Berner Stadtboden und das weitgehend unverbaute Wysslochtäli mit ihren Naturwerten erhalten.

Weiter befürchten die Anwohner, dass am Egelsee eine Partyzeile entsteht, weil die Stadt an der Idee eines Cafés mit Take Away festhält. In den vergangenen Jahren sorgte ein vorerst temporäres Café am Egelsee für Juristenfutter.

( SDA )