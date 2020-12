Christoph Lerch tritt 2021 zurück – Der wichtigste Berner Regierungsstatthalter geht Tausende Entscheide, einige waren sehr umstritten: Während zehn Jahren amtete Christoph Lerch als Regierungsstatthalter der Region Bern. Nun hört er auf.

Foto: Adrian Moser

Als Regierungsstatthalter entschied Christoph Lerch (SP) in den vergangenen zehn Jahren über unzählige Baugesuche, Gastro- und Eventbewilligungen und ist für Demo-Beschwerden zuständig. Nun kündigt er auf Ende 2021 seinen Rücktritt an. Obwohl es sich bei dem Amt des Regierungstatthalters nur um die rechtsauslegende Vertretung des Regierungsrates im Verwaltungskreis handelt, spielt Lerch eine wichtige Rolle. Er ist als erstinstanzliche Behörde für viele Entscheide zuständig ist, die das Leben der Menschen in der Region Bern betreffen.

Im nächsten Jahr dürfte es darum zu einer Kampfwahl um dieses Amt kommen. Die Regierungstatthalter und Regierungstatthalterinnen werden im Kanton Bern von der Bevölkerung gewählt.

Mit der frühzeitigen Ankündigung seines Rücktritts will Lerch es den Parteien ermöglichen, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für die Regierungsstatthalterwahlen im Sommer 2021 zu finden, wie er in einer Mitteilung vom Freitag schreibt.

Lerchs Amtsbeginn fiel mit der Umsetzung einer Bezirksreform zusammen. Seinerzeit wurden die 26 alten Amtsbezirke durch neu geschaffene, grössere Verwaltungskreise abgelöst. Zusammen mit seinem Team hat Lerch das Amt auf- und ausgebaut.

Christoph Lerch wurde während seiner Amtszeit bereits mehrere Male herausgefordert, aber jeweils mit grosser Mehrheit wiedergewählt. Seine Kritiker warfen Lerch jeweils eine zu konservative Bewilligungspraxis, speziell bei Gastrothemen vor. So kritisierte der grünliberale Herausforderer Claude Grosjean 2017 , dass Lerch das Statthalteramt «wie ein Jurist» führe und nicht genug Gestaltungswillen an den Tag lege.

Christoph Lerch mit seinem Herausfordert von 2017 Claude Grosjean von der GLP.

spr