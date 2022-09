Städte im Klimawandel – Der Wettlauf gegen die Überhitzung hat längst begonnen Im Schatten von Bern rüsten sich Biel, Thun, Burgdorf und Langenthal ebenfalls vehement für den Klimawandel. Simone Lippuner Dölf Barben

See, viel Beton und den heissen Jurasüdfuss im Nacken: Biel wird von den Auswirkungen des Klimawandels stärker betroffen sein als andere Städte. Foto: Raphael Moser

«Da, schauen Sie»: Markus Brentano streckt den Zeigefinger in Richtung Baumkrone. Die Blätter der Birke am Oberen Quai in der Bieler Innenstadt sind braun oder gelb, die Äste sind dürr. «Als wäre Mitte August schon Herbst», sagt der Leiter der Stadtgärtnerei Biel. Brentano ist seit 35 Jahren im Amt und hat den Wandel miterlebt: Es wird jedes Jahr heisser. Die Vegetation leidet. «Und wie es den Bäumen geht, so geht es oft auch den Menschen.» Es braucht künftig mehr Wasser und Schatten.