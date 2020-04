Der Wettkampf um ökologische Transport-Hubs Der Berner Gemeinderat entscheidet demnächst, wie der Warentransport in Bern umweltfreundlicher organisiert werden kann. Transportfirmen sind in den Startlöchern. Simon Thönen

Elektro-Rikschas sind eine Option, um die Waren auf der letzten Meile umweltfreundlich zu liefern. Foto: Adrian Moser

Mit einem eigenen Paket von Klimamassnahmen will die Berner Stadtregierung den CO 2 -Ausstoss in der Bundesstadt drastisch senken. Eine Option sind dabei Logistikhubs, in welche ein Teil der für die Stadt bestimmten Waren zentral geliefert und dann mit möglichst ökologischen Transportmitteln, zum Beispiel mit Elektro-Rikschas, an die Läden oder direkt an Kunden weiter verteilt werden.