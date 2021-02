Riesenslalom in Bansko – Der Weltmeister führt, Schweizer verlieren viel Zeit Der Franzose Mathieu Faivre fährt im ersten Lauf des Riesenslaloms von Bansko am schnellsten. Bester Schweizer ist Marco Odermatt als Sechster, zum Podest fehlt aber einiges.

«Nicht wunschlos glücklich, aber zufrieden»: Marco Odermatt liegt auf Zwischenrang 6. Foto: Gabriele Facciotti (AP/Keystone)

Sein Triumph an der WM in Cortina überraschte, nun hat er in Bulgarien nachgelegt: Mathieu Faivre, der 29-jährige Franzose, führt nach dem ersten Durchgang im Riesenslalom von Bansko. Der Weltmeister, der zuletzt im Oktober 2019 auf einem Weltcup-Podest stand, ging mit der Startnummer 2 unmittelbar nach Marco Odermatt ins Rennen und nahm dem Schweizer 1,09 Sekunden ab.

Schon da zeichnete sich ab, dass diese Zeit wohl nur schwer zu schlagen sein würde. Am nächsten kam Faivre der Kroate Filip Zubcic, er verlor dank starkem Finish nur elf Hundertstel auf den Halbzeitleader. Dahinter folgt Faivres Landsmann Alexis Pinturault (0,23 zurück).

Bester Schweizer ist Odermatt, der trotz seines ziemlich grossen Rückstands auf Platz 6 liegt. «Ich war nicht so schnell wie erhofft. Wir hatten vor der WM lange keinen Riesenslalom, deshalb muss ich zuerst das Vertrauen wiederfinden», sagte der Nidwaldner, der an den Titelkämpfen als Mitfavorit ausgeschieden war. Sein Zwischenfazit: «Nicht wunschlos glücklich, aber zufrieden.»

Mit Loïc Meillard ist ein zweiter Swiss-Ski-Athlet in den Top Ten klassiert, der Romand verlor 1,40 Sekunden und liegt auf Platz 8. Justin Murisier ist Zwölfter, Gino Caviezel 16. Mit Semyel Bissig (20.) hat sich ein fünfter Schweizer für den zweiten Lauf (ab 13 Uhr) qualifiziert.

kai