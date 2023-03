Diese Kritik trifft Netanyahu (Mitte): Yoav Galant (rechts) bezeichnet die Justizreform als Problem für die Sicherheit Israels. Foto: Abir Sultan (AFP)

Das war ganz schön mutig von Yoav Galant. Als erstes Mitglied der Regierung hat der Verteidigungsminister Ministerpräsident Benjamin Netanyahu offen die Stirn geboten und öffentlich zum Stopp der umstrittenen Justizreform aufgerufen. Das gleicht einer Majestätsbeleidigung, denn «König Bibi», wie der Premier in Israel genannt wird, hatte Galant am Donnerstagabend einbestellt, als erste Meldungen über seine abweichende Meinung die Runde machten. Netanyahu hat sogar extra seine Abreise zu einem Besuch in London verschoben.