Mordprozess in Biel – Der Verteidiger zweifelt an der DNA-Analyse Das Gutachten der Rechtsmediziner sei zu wenig aussagekräftig für einen Schuldspruch, sagt der Verteidiger. Die Indizien seien bloss Vermutungen. Hans Ulrich Schaad

Während fast der ganzen Verhandlung sass der Beschuldigte mit leicht gesenktem Kopf auf seinem Stuhl neben einem Polizisten. Illustration: Karin Widmer

DNA. Drei Buchstaben stehen in diesem Prozess am Regionalgericht in Biel im Mittelpunkt. Mit diesem genetischen Fingerabdruck steht und fällt die Anklage gegen einen 65-jährigen Nordmazedonier. Diese DNA-Spur beweist laut Staatsanwältin Valérie Gysi, dass der Beschuldigte am 25. Juni 1999 am brutalen Überfall auf eine Familie in Biel-Mett beteiligt war. Die Staatsanwältin fordert eine Gefängnisstrafe von 18 Jahren wegen Mordes und versuchten Mordes.