Tobias Kästlis politische Autobiografie – Der vernünftige Rebell Gehorsamer Bürgersohn, linksradikaler Aktivist, pragmatischer Reformer: Der Bieler Historiker und SP-Vordenker Tobias Kästli schaut ohne Verklärung zurück auf den «Frühling und Sommer» seines Lebens. Alexander Sury

Glaubt nicht an einen unveränderlichen Persönlichkeitskern: Tobias Kästli in seinem Büro in der Bieler Altstadt. Foto: Adrian Moser

Die privilegierte Klasse versus das gemeine Volk: Die beiden Gebäude stehen sich direkt gegenüber am General-Guisan-Platz in Biel; beide sind Stein gewordene Zeugen des Neuen Bauens um 1930. Das Volkshaus mit einer Fassade aus Sichtbackstein ist ein Symbol des roten Biel. Das im Art-déco-Stil errichtete Hotel Elite spricht eine kaufkräftige bürgerliche Klientel an. Vom Bahnhof aus gesehen befindet sich das Elite auf der rechten, das Volkshaus auf der linken Seite.

Kann die Vorliebe für eine bestimmte architektonische Form den Ausschlag geben für die politische Ausrichtung eines Menschen? Tobias Kästli ist ganz in der Nähe der beiden Gebäude aufgewachsen. Schon früh zog das markante Volkshaus den Sohn eines Bauingenieurs in seinen Bann. «Entscheidend war das Ästhetische», schreibt Kästli in seiner Autobiografie, die eine reizvolle Mischung aus intellektueller Entwicklungsgeschichte und Education sentimentale ist. «Das Gebäude gefiel mir einfach, und als ich Historiker und Journalist war, wollte ich Genaueres über seine Geschichte erfahren.»

Er war ein «Putschist»

Der 74-jährige Kästli erzählt in seinem Buch «Was war, ist wahr. Erlebte und erinnerte Geschichte» Episoden aus dem «Frühling und Sommer» seines Lebens, genauer: vom Geburtsjahr 1946 bis zur Epochenzäsur 1990, als der real existierende Sozialismus von der Bühne der Geschichte gefegt wurde. Im gleichen Jahr wurde Kästli – nach vielen Jahren als parteiungebundener Linker war er 1984 in die SP eingetreten – in den Berner Stadtrat gewählt. «Seit 1968 hatte ich mich allmählich vom antiautoritären Rebellen zum pragmatischen Reformer gewandelt», bilanziert Kästli, ehe er nicht ohne Selbstironie beschreibt, was die parlamentarische Arbeit zuerst für ihn bereithielt.

Bei einem Sit-in in Berlin bekommt der Student aus der Schweiz zu hören: «Hinsetzen!»

Der damalige SP-Gemeinderat Alfred Neukomm wollte eine Busreinigungsanlage anschaffen. Kästli und andere Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission hakten nach. Am Ende wurde auf die Anschaffung verzichtet, hatte sich doch herausgestellt, dass die «Grobreinigung mithilfe der Sauganlage länger dauern würde als die Reinigung von Hand».

Die Verfasser des kontroversen Gurten-Manifests 2001 (v.l.n.r.): Tobias Kästli, Simonetta Sommaruga, Wolf Linder und Henri Huber. Foto: Urs Baumann

Im Jahr 2001 gehörte dieser «pragmatische Reformer» Kästli zusammen mit den anderen «Putschisten» Simonetta Sommaruga, Wolf Linder und Henri Huber zu den Verfassern des Gurten-Manifests, das die SP – letztlich ohne Erfolg – linksliberaler positionieren wollte und für eine strengere Sozialpolitik und weniger Zuwanderung eintrat.

Einen ziemlich weiten Weg innerhalb des linken Lagers hat er also zurückgelegt: Der Sohn aus bürgerlichem Haus empfindet früh eine «Spannung» zwischen seiner privilegierten Situation und der Not vieler Menschen, er studiert Germanistik und Geschichte, wird ein 68er, politisiert durch einen Studienaufenthalt in Westberlin – wo er sich bei einem Sit-in als Student aus der Schweiz vorstellt und als Willkommensgruss ein «Hinsetzen!» zu hören bekommt, gefolgt von der Feststellung, er komme aus einer «Schokoladendemokratie, gelenkt von den Grossbanken».

Er führte ein «Doppelleben»

Irgendwie zählt sich dieser junge Student, der sich zur «Neuen Linken» zählt, Ende der 1960er-Jahre zu den Marxisten; aber Adorno, Habermas und die Kritische Theorie liefern die zutreffenderen Analysen der Gegenwart. Für Tobias Kästli stellt die Revolution einen langen Prozess dar, und der Antiautoritarismus ist das entscheidende Kriterium für politisches Handeln.

Bücher von Tobias Kästli Infos einblenden Als Historiker hat Tobias Kästli über die Geschichte der Arbeiterbewegung sowie die Sozialgeschichte und die politische Geschichte der modernen Schweiz geforscht. Werke: Biografie über Bundesrat Ernst Nobs (Orell-Füssli-Verlag,1995), Geschichte der Schweiz seit 1798 (NZZ-Verlag, 1998), unter dem Titel «Selbstbezogenheit und Offenheit» eine politische Geschichte eines neutralen Kleinstaats im 20. Jahrhundert (NZZ-Verlag, 2005), je eine Geschichte Biels (Verlag Hier + Jetzt, 2013) und Bözingens (Verlag die Brotsuppe, 2013). (lex)

An der Universität Bern ist er 1966 Mitgründer des Forum politicum, das die Abschaffung des Kapitalismus fordert, und führt ein «Doppelleben» als braver Bürgersohn, der zu Hause in Biel die familiären Gewohnheiten nicht infrage stellt und in Bern als Aktivist alles daransetzt, ebendiese bürgerlichen Gewohnheiten hinter sich zu lassen.

Kästli engagiert sich in linksradikalen Gruppierungen und probiert gemeinschaftliche Wohnformen aus. Beziehungen mit Frauen sind für ihn zwar theoretisch nur auf gleichberechtigter Basis möglich, gleichwohl kommen ihm patriarchalische Muster in die Quere, und insgeheim fühlt er sich vom Feminismus bedroht.

Weitere Aufenthalte in europäischen Metropolen erweitern den Horizont. In Paris ist er angezogen von der anarchistischen Sozialismustradition eines Proudhon und lernt den Journalisten und Autor Niklaus Meienberg kennen. Voller Bewunderung studiert er dessen Reportagekunst.

«Das Faktische nahm überhand.» Tobias Kästli

In London unterrichtet Kästli Mitte der 1970er-Jahre ein halbes Jahr an einer Highschool und schreibt als freier Journalist für Schweizer Zeitungen. Er besucht Parlamentsdebatten und setzt sich intensiv mit der Geschichte des Landes auseinander. Der Weltveränderungswille stösst auf den eingefleischten britischen Konservatismus – und löst Fragen nach Verständigung und Ausgleich mit dem politischen Gegner aus. «Toleranz schien mir wichtiger zu sein als eine revolutionäre Gesinnung.»

Er bewunderte seine Tante

In Kästlis Erinnerungen, die er oft vergleicht mit Tagebucheinträgen aus der Zeit, tauchen immer wieder temporäre Weggefährten auf, die sich wie der spätere SP-Ständerat Ernst «Aschi» Leuenberger auf ihre Weise auf einen langen Marsch durch die Institutionen begaben. Eine wichtige Figur ist auch seine Tante und Gotte Laure Wyss, die Schriftstellerin und Journalistin ist Nonkonformistin und alleinerziehende Mutter. Ihr sind einige der eindringlichsten Passagen des Buchs gewidmet.

Zwei Gebäude, zwei Weltanschauungen: Dem Bieler Tobias Kästli gefiel das Volkshaus (rechts) schon als Kind besser als das Hotel Elite. Foto: Valérie Chételat

In Biel treffen sich Linke und Nonkonformisten gerne in der Café-Bar Odeon an der Bahnhofstrasse. Ein junger, von sich eingenommener Journalist namens Frank Meyer, damals noch ohne das gediegene Initial «A» in der Mitte und noch nicht Ringier-Chefpublizist, entpuppt sich in den Diskussionen als eloquenter Salon-Leninist. Er hält dem stets zweifelnden und nicht zu verbaler Kraftmeierei neigenden Kästli Naivität vor und doziert, dass ohne eine straff geführte Organisation die revolutionäre Linke gegen den bürgerlichen Machtapparat auf verlorenem Posten stehe. Kästli aber glaubt nicht an einen plötzlichen Umsturz der Machtverhältnisse im Land – dies traut er höchstens den Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt zu.

Er galt als «Extremist»

Als Historiker hat sich Tobias Kästli in drei Bänden intensiv mit der Geschichte der Bieler Arbeiterbewegung beschäftigt. Seine Auseinandersetzung mit diesem pragmatischen «Gemeindesozialismus» in Biel, der vor allem mit dem langjährigen Bieler Stadtpräsidenten Guido Müller verbunden wird, lässt Kästli die Kraft der (ausserparlamentarischen) Opposition für die Gegenwart neu einschätzen: «Jetzt neigte ich immer stärker zu einem linken Reformismus, der auch die Zusammenarbeit mit den bürgerlichen Parteien sucht.»

Sein Traum einer Gesellschaft, die sich von unten nach oben organisiert und weitgehend selbst verwaltet – Kästli gehörte auch zu den Initianten des kulinarisch-kulturellen Projektes Kukuz alias Brasserie Lorraine –, verschwimmt allmählich ins Undeutliche: «Das Faktische nahm überhand.» Was hier nach Ernüchterung und Resignation klingt, versteht Kästli eher als Überwindung von «politischer Naivität» und «idealistischem Utopismus».

Als er nach dem Auffliegen des «Fichenskandals» in seiner Akte liest, er sei als «Extremist» eingestuft worden, ist er froh, nichts von dieser Bespitzelung geahnt zu haben. Denn andernfalls, so seine Vermutung, wäre er «möglicherweise zu einer Art Untergrundkämpfer» geworden.

Tobias Kästlis Buch ist das Zeugnis eines linken Schweizer Intellektuellen, der aufrichtig und differenziert – wenn auch in den Schilderungen oft etwas spröde – Rückschau hält auf seine sich ständig verändernde Weltanschauung. Ob das alles «wahr» ist, muss offenbleiben. Wahrhaftig sind seine autobiografischen Erkundungen des eigenen Lebensgebäudes allemal.