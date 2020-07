Vor dem Derby YB - Thun – Der verlorene Sohn kehrt zurück – als Anführer der anderen Leonardo Bertone spielte 14 Jahre lang für die Young Boys. Am Mittwoch trifft er mit Thun auf seine alte Liebe und will einen weiteren Schritt Richtung Ligaerhalt machen. Marco Oppliger

Antreiber und Leitwolf: Leonardo Bertone hat seinen Platz beim FC Thun gefunden. Foto: Keystone/Peter Schneider

Am 14. März feiert Leonardo Bertone Geburtstag – am selben Tag wie die Young Boys. Natürlich ist das Zufall, aber es passt irgendwie ganz gut zu seiner Geschichte. Als 10-Jähriger wechselte er einst zu YB, stieg die Karriereleiter im Club Schritt für Schritt hoch, wurde Meister, spielte in der Champions League. 14 Jahre lang schlug Bertones Herz gelb-schwarz.