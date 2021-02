Beat Sterchi wieder bei Diogenes – Der Verlag behandelt ihn wie einen «verlorenen Sohn» Der Berner Autor Beat Sterchi feierte 1983 mit seinem Romandebüt «Blösch» im Diogenes-Verlag Triumphe. Dann wurde es still. Im kommenden Monat erscheint nun nach fast vier Jahrzehnten wieder ein Buch von ihm bei Diogenes. Alexander Sury

Den «roten Faden» verlieren und wiederfinden: Der Berner Schriftsteller Beat Sterchi. Foto: Franziska Rothenbühler

Der Mann aus der Schweiz freut sich darauf, neben seiner Arbeit am Schreibtisch einen bewässerbaren Gemüsegarten in Betrieb nehmen zu können – seinen «Huerto». Kommt dazu, dass er an einer Schreibblockade leidet, der «rote Faden» entgleitet ihm immer wieder. Sein Dorf unweit der Burgstadt Morella in der spanischen Provinz Castellón liegt inmitten von Kalkbergen auf 900 Meter über Meer. Der Erzähler will Zwiebeln setzen und – das vor allem – Kartoffeln. Zuerst muss er jedoch Unkraut jäten und dem überbordenden Wildwuchs mit Sense und Hacke Einhalt gebieten.