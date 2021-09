Von wegen Abstinenzler! – Der verblüffende Zusammenhang von Hobbysportlern und Alkohol Eine neue Studie offenbart: Fittere trinken im Schnitt mehr Alkohol – und sind doch weniger abhängig von der Droge als Unfitte. Die Autoren liefern auch Erklärungen. Christian Brüngger

An der Biermeile gilt: Nur schnelle Beine reichen nicht zum Sieg, es braucht auch einen kräftigen Zug.

Photo: Tyler Deniston

Der Mensch denkt ja gerne in Klischees. Und bei Sportlern und Sportlerinnen fallen ihm sofort körnlipickende Abstinenzler ein. Dabei sagte schon der Neuseeländer Rod Dixon, unter anderem Sieger des New York Marathon von 1983: «Alles, was ich will, ist Bier trinken und trainieren wie ein Tier.»

Für Typen wie Dixon haben nachfolgende Sportgenerationen den Bierathlon kreiert (in angelsächsischen Ländern die Biermeile). Der seltsame Spass besteht darin, möglichst schnell alles Bier auf einer vorgegebenen Strecke zu kippen – und dann als Erster oder Erste ins Ziel zu kommen. Manchmal muss der Bierkasten auch noch mitgetragen werden.