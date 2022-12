Interview über anständigen Konsum – «Der vegane Kapitalismus kann die Welt auch nicht retten» Dass Pelz auf hässliche Weise produziert wird, ist klar – aber nicht, dass das auch für Leder und Wolle gilt. Rebecca Cappelli gab ihre erfolgreiche Karriere auf, um über die Industrie, die sich natürlich und nachhaltig gibt, einen aufrüttelnden Dokfilm zu drehen. Bettina Weber

Filmerin Rebecca Cappelli: Wünscht sich, sie hätte früher gewusst, wie Leder und Wolle produziert werden. Foto: PD

Es klingt wie ein Klischee, dass Rebecca Cappelli ihr Leben von einem Tag auf den anderen änderte, weil sie in Shanghai einen Strassenhund davor rettete, geschlachtet zu werden. Aber an der 41-Jährigen ist nichts klischiert. Sie lebte 18 Jahre lang in Asien, nicht nur in Shanghai, sondern auch in Peking, Hongkong und Singapur. Sie spricht perfekt Mandarin. Und das schnellste akzentfreie Englisch, das man je eine Französin hat reden hören.