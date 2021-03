Könizer Ex-Gemeinderätin auf Chios – «Der Unterricht verschafft den Flüchtlingen Perspektiven» Die Bilder aus dem brennenden Flüchtlingslager in Moria haben sie dazu ermuntert: Die langjährige Könizer Gemeinderätin Rita Haudenschild arbeitete zwei Monate an einer Flüchtlingsschule in Griechenland. Sarah Buser

Die ehemalige Gemeinderätin Rita Haudenschild reiste nach Chios, um Flüchtlingen zu helfen. Foto: Franziska Rothenbühler

2017 war die grüne Umweltdirektorin Rita Haudenschild aufgrund der Amtszeitbeschränkung nach zwölf Jahren aus der Könizer Exekutive ausgeschieden. Zwar fehlt es der Ex-Politikerin seither nicht an Beschäftigungsmöglichkeiten. Sie arbeitet bei einer Beratungsfirma, hat mehrere Verwaltungsratsmandate im Umweltbereich und ist Stiftungsratspräsidentin bei Umwelteinsatz Schweiz. Trotzdem hatte sie plötzlich deutlich mehr Zeit, und so entschied sie sich dazu, «Basishilfe für Flüchtlinge zu leisten», wie sie heute erzählt.

Dazu bewegt hätten sie Bilder und Zeitungsberichte aus Griechenland und vor allem der Brand in Flüchtlingslager Moria im Herbst 2020. Anfang Januar zog sie sich für zwei Monate aus der Beratungsfirma zurück, verliess ihre warme Stube im Spiegel und reiste mit zwei anderen Schweizer Freiwilligen nach Athen und weiter auf die Insel Chios, um dort Flüchtlinge zu unterrichten. Auf dem griechischen Eiland arbeitete sie für die Basler Hilfsorganisation «Be aware and share». Gemeinsam mit einer Partnerorganisation betreibt diese in Gehdistanz des Flüchtlingslagers von Chios einen Campus, wo Freiwillige Englisch unterrichten.