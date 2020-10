Bern unterliegt Lausanne 3:4 – Der Unterhaltungswert stimmt, das Resultat nicht Vier Gegentore im Mitteldrittel sind zu viel: Der SC Bern bezieht gegen Lausanne trotz guter Leistung eine 3:4-Niederlage. Adrian Ruch

Eine Schlüsselszene: Lausannes Goalie Luca Boltshauser ist geschlagen, aber Berns

Ted Brithén bringt die Scheibe nicht an Fabian Heldner vorbei. Foto: Urs Lindt (Freshfocus)

Nach gut 82 Minuten und 51 Paraden ist Tomi Karhunen erstmals in dieser Saison geschlagen. Der finnische Goalie des SC Bern hat die Scheibe nach dem Weitschuss von Lausannes kanadischem Verteidiger Mark Barberio nicht sehen können. André Heim und Mika Henauer haben ihm im Bestreben, den Puck abzublocken respektive vor dem Torraum Platz zu schaffen, die Sicht verdeckt.

Zu diesem Zeitpunkt scheint das Gegentor nur ein Betriebsunfall zu sein, denn die Mutzen haben dem Spiel bis anhin den Stempel aufgedrückt. Schon in der 5. Minute wurden auf der mit Sitzen versehenen Stehrampe erstmals «SCB olé»-Gesänge angestimmt; zu diesem Zeitpunkt führten die Gastgeber durch einen Treffer Simon Mosers 1:0. In Bern war diesmal die zweite Hälfte der Saisonkartenbesitzer an der Reihe. Doch wie schon zum Saisonauftakt gegen Ambri-Piotta waren auch diesmal deutlich weniger als die erlaubten 6750 Zuschauer in der Postfinance-Arena.

Heldner rettet für Boltshauser

Doch das 1:1 ist mehr als ein Betriebsunfall. Kurz darauf gehen die Besucher nach einem Konter in Führung. Die Mannschaft von Don Nachbaur hat zwar nach wie vor mehr Spielanteile, doch der magere Ertrag entspricht nicht dem grossen Aufwand. Trotzdem scheint in der 28. Minute der Ausgleich Tatsache zu werden, doch Fabian Heldner rettet mit dem Bein mirakulös gegen Ted Brithén für den geschlagenen Goalie Luca Boltshauser.

Sieben Minuten später trifft dann Bern doch noch. Dass der Torschütze Vincent Praplan heisst, hat eine gewisse Logik. Am Tag zuvor hatte der Walliser mit Bezug auf die durchzogenen Leistungen im vergangenen Winter im Interview mit dieser Zeitung gesagt, «in mir steckt viel mehr». Und tatsächlich, gegen Lausanne ist der trickreiche Flügel die auffälligste Figur auf dem Eis.

Ansturm im letzten Drittel

Doch sein Treffer ist nicht der Ausgleich, zuvor hat Joël Genazzi mit einem wohl abgelenkten Weitschuss Karhunen bezwungen. Und noch vor der zweiten Pause fällt das 2:4, wieder als Folge eines Abschlusses aus der Ferne. Die Berner geben im letzten Drittel noch einmal mächtig Gas. In der Halle kommt nun tatsächlich so etwas wie Stimmung auf. Praplan, wieder er, verkürzt auf 3:4, und in der Folge bieten sich den Mutzen etliche Chancen zum Ausgleich.

Auf dem Eis herrscht nun Einbahnverkehr. 14:1 Schüsse aufs Tor lautet die Bilanz im Schlussabschnitt. Immer wieder fehlt dem SCB wenig zum Erfolgserlebnis. Doch der Lohn für einen engagierten Auftritt und eine gute Leistung bleibt aus. Der Unterhaltungswert hat aus Berner Sicht gestimmt, das Resultat nicht. Am Samstag tritt Bern erstmals auswärts an, in Zug.