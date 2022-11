Von Kopf bis Fuss: Kim Kardashian – Der Untergang einer Mega-Influencerin? BDSM-Skandal, geplatzte Nähte und mächtig Konkurrenz: Kim Kardashians Suche nach einem neuen Image floppt. Silvia Aeschbach

Kim bleibt eben Kim: Sich neu zu erfinden, fällt Kim Kardashian – hier auf einem Bild aus dem November 2022 – sichtlich schwer. Foto: Gilbert Carrasquillo (GC Images)

Ihre erfolgreiche Karriere startete Kim Kardashian 2007 in der Familien-Reality-Soap «Keeping Up with the Kardashians» (KUWTK), in der das private und berufliche Leben des Kardashian-Jenner-Clans gezeigt wurde. Bis zu diesem Zeitpunkt kannte man Kim vor allem als eher unscheinbare «beste Freundin» von Paris Hilton. Rund 20 Staffeln lief KUWTK auf dem US-Sender E!, bevor im September 2020 bekannt wurde, dass die Anfang 2021 gestartete Staffel die letzte sein würde.