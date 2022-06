Gemeindeversammlung in Bolligen – Der «unfreundliche Eingang» soll aufgewertet werden Wie sieht das Areal beim RBS-Bahnhof Bolligen in Zukunft aus? Am Dienstag stand die mögliche Höhe der Gebäude im Zentrum einer emotionalen Debatte. Simon Wälti

Das Gebiet beim Bahnhof soll sich in Zukunft attraktiver präsentieren als heute. Foto: Ruben Wyttenbach

Die Gebäude beim RBS-Bahnhof in Bolligen sind in die Jahre gekommen. «Es ist ein unfreundlicher Eingang ins Dorf», sagte Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP). Das Areal stelle für Bolligen eines der wichtigsten Entwicklungsgebiete dar und biete viel Potenzial für ein attraktives und lebendiges Quartier. Ein neuer Zonenplan, der am Dienstagabend der Gemeindeversammlung vorgelegt wurde, soll eine dichtere und auch deutlich höhere Bebauung ermöglichen sowie die Grundlagen für Wohn-, Dienstleistungs- und Gewerbegebäude bilden.

Die Stimmberechtigten lieferten sich eine lange Debatte, die von zahlreichen Gegnerinnen und Gegnern dominiert wurde. Am Schluss behielten aber die Befürwortenden mit 132 zu 83 Stimmen die Oberhand. Das Areal kann also wie vom Gemeinderat gewünscht aufgewertet werden.

Ablehnende Votanten befürchteten etwa eine Verminderung der Wohn- und Lebensqualität in Bolligen durch die höheren Gebäude. In einem Bereich wären maximal sieben Geschosse zulässig, in einem anderen deren fünf. Angeführt wurde auch, die Schulen in Bolligen platzten schon jetzt aus allen Nähten und die Klassen seien zu gross. Zudem haben Anwohnende gegen die Pläne Einsprache erhoben.

Parteien waren dafür

Vertreter von SVP, FDP, SP, der Mitte und der Grünen sprachen sich dagegen für den neuen Zonenplan aus. Es handle sich um ein sinnvolles Projekt und werde das Erscheinungsbild der Gemeinde zum Positiven verändern. Andere Befürworter zeigten sich irritiert über die zum Teil schrillen Wortmeldungen der Gegnerschaft und das kursierende Flugblatt aus deren Reihen. Dieses enthalte irreführende Angaben.

Das Land gehört teilweise der Gemeinde, dieses soll zu einem späteren Zeitpunkt verkauft oder im Baurecht abgegeben werden. Wie hoch die Einnahmen für die Gemeinde sein werden, ist offen. Ursprünglich wollte Bolligen auf dem Areal auch eine neue Gemeindeverwaltung bauen, von diesen Plänen ist die Gemeinde aber unterdessen abgerückt. Als neuer Standort für die Verwaltung ist das ehemalige Schulhaus an der Flugbrunnenstrasse geplant. Dort entsteht auch eine Wohnüberbauung.

Nicht mehr Geld für die Präsidentin Infos einblenden In Bolligen werden die Entschädigungen für die Mitglieder des Gemeinderats erhöht. Für das Gemeindepräsidium aber gibt es nicht mehr Lohn. Die Bolliger Gemeindeversammlung sprach sich am Dienstagabend mit 125 zu 56 Stimmen für einen Antrag von Forum und SVP aus – und damit gegen den Vorschlag des Gemeinderats und der Geschäftsprüfungskommission. Die derzeitige Gemeindepräsidentin Kathrin Zuber (FDP) wird heute für ein 50-Prozent-Pensum mit 85’000 Franken entlöhnt. Dabei bleibt es auch in Zukunft. Neu hätte der Jahreslohn 94’000 Franken betragen sollen. Dieser Lohnsprung war der Mehrheit der Stimmberechtigten zu gross. Ebenfalls gestrichen wurde die geplante Entschädigung bei einer Nichtwiederwahl. Bei den anderen sechs Mitgliedern wird die Entschädigung von 16’000 auf 20’000 Franken steigen – wobei die Vizepräsidentin oder der Vizepräsident wie bisher zusätzlich 2000 Franken erhält. Wirksam wird die Änderung auf Beginn des nächsten Jahres. (wal)

