Der sichere Wert der SVP – Der unermüdliche Fuchs Er ist einer der am meisten angefeindeten Politiker Berns. Trotzdem will es Thomas Fuchs als SVP-Kandidat für den Gemeinderat nochmals wissen. Warum tut er das? Sophie Reinhardt

Thomas Fuchs (SVP), im Quartier Kleefeld, wo ihn jeder kennt. Foto: Adrian Moser

Schon wieder Thomas Fuchs. Der Präsident der Stadtberner SVP will in den Gemeinderat – und wirbt damit, dass es «neue Köpfe, neue Ideen» brauche. Sein Kopf ist in der Berner Politlandschaft aber alles andere als neu: Von 1995 bis 2002 war er Stadtrat, von 2002 bis 2018 Grossrat und 2011 für kurze Zeit Nationalrat. Heute ist er Präsident der städtischen SVP und bürgerlicher Drahtzieher.