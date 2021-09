Podcast zum Eishockey – Der unerfüllte Traum des Jann Billeter Im Eisbrecher-Podcast spricht der wohl bekannteste Schweizer Eishockey-Kommentator auch über das abrupte Ende seiner Sportlerkarriere und wie dieses sein Leben komplett veränderte. Kristian Kapp

Der neue Arbeitsort: Jann Billeter im Studio von MySports in Erlenbach. Foto: Dominique Meienberg

Alle Deutschschweizer Sportfans kennen Jann Billeter, den TV-Moderator und -Kommentator, der 24 Jahre bei SRF arbeitete. Seit dem 1. September ist der 49-jährige Davoser bei MySports tätig, er wechselte zum Pay-TV-Sender, um sich voll seiner Leidenschaft widmen zu können: dem Eishockey. Im Eisbrecher sprachen wir mit Billeter kurz auch über seine neue Aufgabe. Aber vor allem über seine Vergangenheit als aktiver Eishockeyspieler – eine Sportlerkarriere, die er früh und unter unschönen Umständen beenden musste.

Billeter gibt auch Einblick in sein Leben abseits der Kameras: Wie er es im Gegensatz zu vielen Kolleginnen und Kollegen schaffte, trotz grosser TV-Präsenz so gut wie nie in veritable «Shitstorms» zu geraten. Wie seine Familie damit umgeht, wenn der Ehemann und Vater in den Ferien oder im Restaurant ständig erkannt wird. Und wie ein Schicksalsschlag, der ihn vor vielen Jahren beinahe das Leben kostete, ihn geprägt und sein Wesen und seinen Umgang mit Menschen beeinflusst hat.

