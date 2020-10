Der Kampf um die Berner Stadtregierung Infos einblenden

Jetzt geht es in die entscheidende Phase. Die Bundesstadt wählt am 29. November ihre neue Regierung. Wer sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die in den fünfköpfigen Gemeinderat wollen? Was haben die bisherigen Amtsträgerinnen und Amtsträger geleistet? In einer Artikelserie porträtiert der «Bund» die bisherigen Gemeinderäte, die wieder kandidieren, aussichtsreiche Persönlichkeiten, aber auch Personen, die nicht zu den Spitzenkandidaten gehören. (mob)