Strasse gesperrt – Der Umbau am Pleerknoten beginnt Die Abzweigung zwischen Burgdorf und dem Weiler Rohrmoos wird umgestaltet. Die Strasse ins Underbärgetal bleibt bis November gesperrt. Cornelia Leuenberger Christian Pfander (Foto)

Vor zwei Jahren zeigten farbige Stöckchen an, was gebaut werden soll. Jetzt starten die Arbeiten zur Entflechtung des Pleerknotens bei Burgdorf. Archivfoto: Christian Pfander

Pleerknoten, so wird die Abzweigung zwischen Burgdorf und dem Weiler Rohrmoos in Richtung Unterbärgetal genannt. 3000 bis 6000 Autofahrerinnen und Lastwagenchauffeure passieren ihn täglich, um in Richtung Krauchthal oder Oberburg weiterzufahren.