Erfolg für Berner Steuerverwaltung – Der Trick mit den Luxusautos hat nicht funktioniert Ein Unternehmer liess seine Autosammlung über die Firma laufen und wendete weitere Kniffe an – bis ihn die Steuerverwaltung zurückpfiff. Adrian Hopf-Sulc

Weshalb hält sich ein Kiesunternehmen eine Sammlung von 55 Luxusautos? (Symbolbild) Foto: Alessandro Rampazzo (AFP)

Der Mann war ein grosser Autoliebhaber und gleichzeitig ein erfolgreicher Unternehmer in der Kiesbranche. In seiner Holding konnte er die beiden Dinge kombinieren – und damit praktischerweise Steuern sparen. Zumindest bis die bernische Steuerverwaltung genauer hinschaute.

Zur Holding-Firma im Berner Jura gehörten nicht nur drei Kiesunternehmen, sondern auch 55 Luxusautos. Darunter 21 Fahrzeuge der Marke Jaguar, zudem Modelle von Rolls-Royce, Bentley, Daimler, Aston Martin, Ferrari und Mercedes. Lagerung und Unterhalt der Fahrzeuge verschlangen grosse Summen, pro Jahr durchschnittlich 300’000 Franken. Entsprechend sank der Jahresgewinn der Holding jeweils um diese Beträge.

Dank der Kosten für die Luxusautos wies die Holding im Jahr 2016 einen Gewinn von genau null Franken aus und sollte somit steuerfrei bleiben. Das wäre jedoch nur legal gewesen, wenn die Autos auch einen geschäftlichen Zweck gehabt hätten. Diesen sah die Steuerverwaltung jedoch nicht gegeben.

Sie ging davon aus, dass es sich um die private Autosammlung des Patrons handelte. Bei den von der Firma getragenen Kosten für Garagenmiete und Service handle es sich entsprechend um eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung. Ein beliebtes Mittel, um Gewinne steuerfrei zu den Aktionären zu schleusen.

Überteuerter Firmensitz

Die Steuerverwaltung fand zudem weitere Formen der verdeckten Gewinnausschüttung: Zum einen hatte der Patron der Holding einen Mercedes verkauft – zu einem Preis deutlich über dem Marktwert. Zum anderen verkaufte die Holding dem Patron einen Bentley – 150’000 Franken günstiger, als sie ihn selbst bewertet hatte.

Und weiter mietete die Holding für ihren Firmensitz eine Immobilie, die dem Patron selbst gehörte – und dies mutmasslich zu einem überhöhten Preis: So bezahlte die Holding ihrem Eigentümer für das Wohnhaus in der Gemeinde Tramelan einen monatlichen Mietzins von 6500 Franken.

Der Patron verstarb noch im Jahr 2016. Zwei Kinder übernahmen die Firma – und setzten Autosammlung und Steueroptimierung ihres Vaters fort. Die Steuerverwaltung durchleuchtete die Steuererklärung 2016 der Holding jedoch im Detail. Sie befand, dass die Holding während acht Jahren nicht gerechtfertigte Ausgaben von fast 900’000 Franken getätigt hatte. Weitere nicht bekannte Faktoren führten dazu, dass die Steuerverwaltung einen über acht Jahre aufsummierten Reingewinn von 5 Millionen Franken errechnete, den die Firma nun nachträglich versteuern sollte.

Ein weiteres Indiz: Der Patron nahm nicht nur mit seinen privaten, sondern auch mit den Autos der Holding an Autotreffen teil.

Holdinggesellschaften profitierten damals noch vom inzwischen abgeschafften Holdingprivileg. Entsprechend wurde der Firma für den 5-Millionen-Gewinn nachträglich bloss ein vierstelliger Betrag in Rechnung gestellt. Doch teurer könnte es für die Empfänger der verdeckten Gewinnausschüttungen werden, also für die beiden Erben: Die Ausschüttungen hätten sie wohl als Einkommen versteuern müssen – entsprechend müssen sie damit rechnen, dass die Steuerverwaltung bei ihnen anklopfen und Nachforderungen stellen wird.

Die beiden Erben des Patrons wehrten sich mit Händen und Füssen gegen die Interpretation der Steuerverwaltung, dass die 55 Luxusautos ein privates Hobby seien, und gelangten an die bernische Steuerrekurskommission und später ans kantonale Verwaltungsgericht.

Die Erben argumentierten, die Holding wolle mit der Autosammlung Gewinne erzielen. Damit wäre die Autosammlung eine legitime Finanzanlage, so wie andere Firmen ihr Kapital in Aktien investieren.

Tiefe Nummernschilder

Doch das Verwaltungsgericht gab dieser Sichtweise keine Chance, wie aus dem im Juni gefällten Urteil hervorgeht. Denn Steuerverwaltung und Gericht fanden diverse Hinweise darauf, dass es sich bei den Autos nicht um ein Investment, sondern um Liebhaberobjekte handelte:

Die Autos waren durchgehend mit tiefen Nummernschildern ausgestattet und die Fahrzeugausweise waren auf die Namen des Patrons und seiner Kinder ausgestellt.

Der Patron, der privat weitere 65 Fahrzeuge besass, nahm nicht nur mit seinen privaten, sondern auch mit den Autos der Holding an Autotreffen teil.

Das Vermögen der Holding setzte sich praktisch zu gleichen Teilen aus den Kieswerken und aus den Luxusautos zusammen, es existierten keine weiteren Investments. Eine derartige Geldanlage sei «augenfällig einseitig ausgerichtet», schreibt das Verwaltungsgericht.

Wenn die Holding Autos verkaufte, dann mehrheitlich verlustbringend. Insgesamt beliefen sich die Verluste auf 850’000 Franken. Renditeüberlegungen seien nicht im Vordergrund gestanden, so das Gericht.

Das Verwaltungsgericht bestätigte die von der Steuerverwaltung nach oben korrigierte Steuererklärung der Holding grösstenteils. Einige kleinere Punkte wies es zur Neubeurteilung zurück an die Steuerrekurskommission. Ob die beiden Erben das Urteil des Verwaltungsgerichts akzeptieren oder es ans Bundesgericht weiterziehen, ist noch offen.

So oder so wird der Kanton Bern künftig nicht mehr von den Steuereinnahmen der Firma profitieren: Die Erben verlegten deren Sitz Ende 2020 in den Kanton Solothurn.

Gesprächsstoff – der Podcast von «Bund» und Berner Zeitung Im Podcast «Gesprächsstoff» sprechen wir über Geschichten, die unsere LeserInnen und HörerInnen bewegen. Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcasts , Google Podcasts oder in jeder gängigen Podcast-App.

Adrian Hopf-Sulc ist Redaktor und schreibt über Wirtschafts- und Finanzthemen im Kanton Bern. Mehr Infos @adrianhopf

Fehler gefunden?Jetzt melden.