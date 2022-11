Tagestipp: Dagobert – Der traurige Schlagerbarde Der Schweizer Sänger Dagobert entfernt sich immer mehr vom Subkultur-Schlager. In Bern tritt er auf der Konzertbühne und in einem Kurzfilm auf. Regula Fuchs

In Dagoberts Liedern kommen nun auch Tod und Schmerz vor. Foto: zvg

Seit einigen Jahren schon hat es sich der Schweizer Wahlberliner Dagobert zur Mission gemacht, die Musikwelt zu verwirren: Er bugsierte den Schlager in die Subkultur und sang verwirrend naiv über die Reinheit der Liebe. Trotzdem haftete seinen Songs stets ein Hauch Melancholie an, und mittlerweile hat sich Dagobert auch deutlich vom kommunen Wohlfühlschlager entfernt: Er singt über zerborstene Träume, Tod und Schmerz. In Bern tritt Dagobert gleich zweimal auf: heute im ISC und am kommenden Mittwoch im Kino Rex, wo Roman Hodels Kurzfilm über den Chansonnier und seine unbekannte Muse gezeigt wird (18 Uhr). (reg)

Regula Fuchs schreibt über alles Mögliche in der Kultur und darüber hinaus - auch über Katzenleitern oder Klangkäse. Sie hat Germanistik, Theaterwissenschaft und Anglistik studiert und leitet das Ressort Kultur & Gesellschaft. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.