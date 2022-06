Isle of Man Tourist Trophy – Der Tod lauert an jeder Ecke Das gefährlichste Motorradrennen der Welt hat bereits wieder drei Todesopfer gefordert – und begeistert dennoch Fans und Fahrer. Warum eigentlich? Kai Müller

Wahnsinn auf zwei Rädern: Streckenrekordhalter Peter Hickman donnert über die Isle of Man. Video: Youtube

261, 262, 263 – der makabre Zähler läuft wieder, jetzt, wo die Pandemie die Tourist Trophy (TT) auf der Isle of Man nicht mehr verhindert. Drei Namen sind in den vergangenen Tagen auf der Liste der tödlich verunglückten Fahrer dazugekommen. Mark Purslow, 29, aus Wales am letzten Mittwoch im Supersport-Qualifying, Seitenwagen-Beifahrer Olivier Lavorel, 35, aus Frankreich drei Tage später, und schliesslich am Montag im ersten Supersport-Rennen der Nordire Davy Morgan, bei seinem 80. Start.

Der Fall von Morgan zeigt, dass der Tod auch bei Routiniers quasi an jeder Ecke lauert. Morgan, 52, TT-Debüt vor 20 Jahren, war ein erfahrener Pilot, angesehen und beliebt bei den anderen Fahrern, auch weil er gern seine Hilfe anbot. Er hatte in der jüngeren Vergangenheit mit dem Gedanken gespielt, dem Sport den Rücken zu kehren, doch die Erfahrung während der Pandemie brachte ihn davon ab. 2020 sagte er: «Ich hatte die Gelegenheit zu sehen, wie es ohne Motorräder wäre, und ich bin froh darüber, dass ich weitermache. Denn wenn ich entschieden hätte, dass ich aufhöre, hätte ich mir selbst in den Hintern getreten.»

Während zwei Jahren hatte das seit 1907 ausgetragene und damit älteste Motorradrennen der Welt pausieren müssen, seit dem 29. Mai rasen die Wagemutigen wieder über die zwischen Nordirland und England gelegene Insel in der Irischen See. Was diesen Höllenritt auf dem 60,725 km langen Snaefell Mountain Course so spektakulär wie gefährlich macht, zeigt ein einfacher Vergleich.

Der Rundenrekord von Peter Hickman aus dem Jahr 2018 liegt bei 16:42,778 Minuten, was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 217,989 km/h entspricht. Fabio Quartararo brachte es bei seinem Sieg in der MotoGP am Sonntag in Montmeló im Mittel auf 165,5 km/h. Die Fahrer der Motorrad-WM jagen sich auf breiten Rennstrecken mit Auslaufzonen und Reifenstapeln, wer über die Isle of Man donnert (gestartet wird einzeln und zeitversetzt), tut dies auf normalen Strassen mit all ihren Eigen- und Unebenheiten, passiert Hauswände, Mauern, Böschungen, Senken, Abhänge, Zäune, Randsteine, blinde Kurven – und da und dort ein paar Strohballen.

Auch in diesem Jahr wieder schnell: Der Engländer Peter Hickman, der schon zwei Rennen gewonnen hat. Foto: Isle of Man TT

Die Veranstalter bemühen sich, die Risiken zu minimieren, so gut es eben geht. Ende November präsentierten sie ein neues Sicherheitsmanagementsystem mit zahlreichen Verbesserungen, von der Schulung der Streckenposten über die Reaktion auf Unfälle, die Schutzausrüstung für Fahrer bis zur medizinischen Betreuung. Projektleiter Nige Crennell sagt: «Um die TT langfristig zu erhalten, müssen wir in der Lage sein, die mit der Veranstaltung verbundenen Risiken effektiv zu managen und uns vor Rufschädigung zu schützen.» Aber natürlich weiss auch er: Wenn jemand an der falschen Stelle die Kontrolle über seine Maschine verliert, hilft auch das beste Konzept nichts.

Die Faszination für dieses Rennen ist ungebrochen, um die 40’000 Fans belagern die Strecke jährlich, und die Fahrer kommen immer wieder. Auf Aussenstehende mag dieser Tanz auf der Rasierklinge reichlich absurd wirken. Warum freiwillig sein Leben aufs Spiel setzen für diesen Adrenalinkick? Die Erklärungen der Teilnehmenden ähneln sich.

«So eine Strecke gibt es nur einmal auf diesem Planeten. Als Rennfahrer musst du das einfach erlebt haben.» Lukas Maurer, Teilnehmer

Der Berner Oberländer Lukas Maurer, der erneut dabei ist, sagte vor seinem Debüt 2019: «So eine Strecke gibt es nur einmal auf diesem Planeten. Als Rennfahrer musst du das einfach erlebt haben.» Dass ein Fahrfehler tödlich enden kann? Ist ihm klar, aber: «Genau das macht eben einen gewissen Reiz aus, den nur Motorsportler verstehen können.» Nach der Premiere, die er als bester Neuling überstanden hatte, sagte er: «Eigentlich wusste ich es schon vorher, aber jetzt bin ich mir sicher: Es ist die geilste Motorradrennstrecke der Welt.»

Der österreichische Teilnehmer Horst Saiger beschrieb es dem «Spiegel» 2013 so: «Die Isle of Man, das ist nicht irgendein Strassenrennen. Das ist, als wenn du aus deiner Dorfkirche kommst und plötzlich im Kölner Dom singst.» Marcel Fässler, zurückgetretene Schweizer Motorsport-Grösse, sagte im vergangenen Jahr zur «Automobil Revue», dass er einmal als Zuschauer dabei sein wolle: «Zur Isle of Man TT muss ich unbedingt! Wer den Rennsport liebt, der muss bei diesem geilen Rennen einmal dabei gewesen sein.»

Gerade für die Zuschauer ist es ein ambivalentes Vergnügen. Treffend formuliert das Motorrad-Journalist Simon Patterson, der auch die diesjährige Ausgabe begleitet: «Es ist der totale Wahnsinn, wenn man seinen Freunden bei der TT zuschaut. Es gibt nichts, was ich im Leben je erlebt habe, das grössere Höhen und schlimmere Tiefen mit sich bringt. Es ist das Beste und das Schlimmste. Ich hasse es regelmässig, dass ich es liebe.»

261, 262, 263 …

Der Neffe jagt den Rekord seines Onkels Infos einblenden Mit 26 Siegen ist der Nordire Joey Dunlop, der 2000 in Estland tödlich verunglückte, der erfolgreichste Fahrer in der Geschichte der Isle of Man TT. Dicht auf den Fersen sind ihm der Engländer John McGuinness (50-jährig, 23 Siege) und sein Neffe Michael Dunlop. Der 33-Jährige gewann am Montag auf seiner Yamaha YZF-R6 im Supersport-Rennen zum 20. Mal. Bereits seinen zweiten Sieg in diesem Jahr feierte Peter Hickman auf seiner BMW. Der Streckenrekordhalter war im Superstock-Rennen nicht zu schlagen und kam zu seinem insgesamt siebten Erfolg. Die letzten Rennen der aktuellen Ausgabe finden am Mittwoch und am Freitag statt. (kai)

