Tod in Polizeigewahrsam – Der Tod des Kilian S. – ein Fall für Strassburg 2018 starb ein Mann auf einer Berner Polizeiwache. Bis heute wurde dafür niemand angeklagt. Zu Recht, urteilte nun das Bundesgericht. Die Angehörigen wollen weiter kämpfen. Cedric Fröhlich

Freundinnen, Angehörige und Familie errichtete auf dem Berner Waisenhausplatz einst ein Mahnmal für Kilian S. Im Hintergrund: Die Wache der Kantonspolizei Bern, wo der 20-Jährige an Weihnachten 2018 in einer Zelle verstarb. Foto: Raphael Moser

Kilian S. stirbt am zweiten Weihnachtstag. Auf der Polizeiwache am Berner Waisenhausplatz. Vielleicht ist es das Herz, vielleicht eine Überdosis, man wird es nie wissen. Tags zuvor hatte die Polizei den jungen Mann abgeführt – Partydrogen intus, er war kaum ansprechbar. Sie führten ihn einem Notfallarzt vor, der Kilian für «hafterstehungsfähig» hielt. Statt im Spital landete er in einer Zelle. Die Beamten sollten alle zwei Stunden nach ihm sehen.