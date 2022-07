Analyse zum Berner Tierpark – Das Dählhölzli darf auch die Welt verbessern Im Dählhölzli rücken Biodiversität und Tierschutz noch stärker in den Fokus. Ihm deshalb ideologische Starrsinnigkeit vorzuwerfen, ist Blödsinn. Meinung Martin Erdmann

Nun rücken Käfer in den Fokus: Mit seiner Neuausrichtung stellt der Tierpark die kleinen Gehegebewohner in den Vordergrund. Foto: Raphael Moser

Bern in den Sommermonaten 2010. Bärin Björk spazierte erstmals mit ihren Jungtieren durch den Bärenpark. Ein Spektakel, das durch gezielte Vermarktung die Massen mobilisierte. Bis zu 20’000 Touristen pilgerten täglich zum Steilhang neben der Nydeggbrücke. Das sicherte dem Tierpark veritable Besucherzahlen. Die Rentabilität des Betriebs kann also dadurch gesteuert werden, je nach Tier, das in den Vordergrund gerückt wird.