Turbulenzen in der SP Roggwil – Der Tiefschlag im Herbst war erst der Anfang Seit der Abwahl von Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard hören die Probleme nicht auf: Die SP Roggwil muss wieder Ersatz für den Gemeinderat suchen. Stephan Künzi

Betretene Gesichter: Die Abwahl von Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard (mit Blumenstrauss) stürzte die SP Roggwil in Turbulenzen. Foto: Marcel Bieri

Die trübe Stimmung wollte so gar nicht zur milden Spätherbstsonne passen, die vergangenes Jahr am letzten Novembersonntag über Roggwil schien. Mit einem simplen, nach unten gerichteten Daumen hatten die wartenden Parteigenossinnen und -genossen kurz vor Mittag per Whatsapp die Hiobsbotschaft erfahren: Marianne Burkhard, langjährige Gemeindepräsidentin, war abgewählt. Sie hatte als SPlerin gegen Benjamin Kurt von der SVP klar den Kürzeren gezogen.