Rekordverkäufe – Der Tannenbaum war gefragt wie nie zuvor Ob in Oschwand, Sumiswald oder Seedorf: Die Weihnachtsbäume der hiesigen Produzenten fanden reissenden Absatz. Auch knorrige wurden nicht verschmäht. Stefan Kammermann

Ernst Sommer hat dieses Jahr massenhaft Weihnachtsbäume verkauft und für den bequemen Transport verpackt. Foto: Raphael Moser

Die Geschenke sind längst ausgepackt, und die meisten Kerzen am Weihnachtsbaum haben vermutlich ihren Dienst getan. Dies dürfte wohl bald auch für die Christbäume gelten, die da und dort noch etwas ausharren. In diesem Jahr waren es besonders viele Tannen, die geschmückt und von Kerzen beleuchtet in Wohnstuben, auf der Terrasse oder wo auch immer für Freude und Weihnachtsstimmung sorgten.

«Es war eine sehr spezielle Verkaufssaison», zieht Ernst Sommer, Christbaumproduzent aus Sumiswald, ein paar Tage nach Heiligabend Bilanz. «Viele Leute hatten das Gefühl, dass die Weihnachtsbäume heuer knapp seien.» Vorab wegen Hagelschäden im frühen Sommer.