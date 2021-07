Serie: Sommerjob – Der Tag, an dem ich Adolf Ogi einen Kleiderständer überreichte Als Zügelmann im Bundeshaus verschob ich schwere Aktenschränke und räumte Büros. Der temporäre Bundesangestellte mit tragender Rolle hatte sogar einen Bundesrat als Kunden. Alexander Sury

Mit Privatwohnungen und Hunden hatte ich eher weniger zu tun: Ich gehörte eher zur Kategorie der Bürozügelmänner. Illustration: Pedä Siegrist

«Den muss man noch abgeben, in einem Büro im Bundeshaus Nord», sagte Willy mit süffisantem Lächeln. Ich solle einfach beim Pförtner fragen. Er zeigte auf einen hässlichen, von einem Plastik umhüllten Aluminium-Kleiderständer mit Hakenkrone ganz hinten im Camion. Es war später Nachmittag und der Feierabend nicht mehr weit. Ich war damals, 1988, in den Sommerferien als Zügelmann tätig für das Bundesamt für Bauten und Logistik. Sozusagen ein temporärer Bundesbeamter in der garantiert untersten Lohnklasse: 12 Franken pro Stunde. Willy war der Chef meines Zügelteams, ein kleiner Mann im blauen Arbeitskittel mit viel Pomade im Haar und einem gezwirbelten Schnurrbart, eine Mischung aus Zirkusdirektor und französischem Provinz-Lebemann. Wir hatten an diesem schwülen Sommertag mit unserem Camion in der Bundesgasse parkiert, die Zügelcrew steuerte ein nahe gelegenes Café an zwecks angenehmer Überbrückung der letzten Arbeitsminuten des Tages. Und ich war mit diesem hässlichen Kleiderständer auf dem Weg zu seinem Bestimmungsort.