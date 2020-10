SVP gegen SVP in Sigriswil – Der SVP-Hauskrach spitzt sich zu Die SVP wollte Madeleine Amstutz von der Sigriswiler Gemeinderatswahl ausschliessen. Stattdessen wurde sie am Sonntag gewählt – und jetzt will sie an die Spitze.

Madeleine Amstutz hat gegen den Willen ihrer Partei kandidiert – ihre Rechnung ist bisher aufgegangen. Christian Pfander (Archiv)

Nach der glanzvollen Wahl vom letzten Sonntag in den Gemeinderat von Sigriswil tritt SVP-Grossrätin Madeleine Amstutz am 29. November auf der Liste der Neuen Sigriswiler Volkspartei zur Wahl für das Gemeindepräsidium an. Es kommt zur Kampfwahl mit SVP-Gemeinderat Anton Ambühl.

Die Spitzen der fünf Gemeinderatsparteien hätten sich am Mittwochabend nicht auf eine Kandidatin oder einen Kandidaten einigen könnte, teilte Amstutz’ Partei am Donnerstag mit. Amstutz tritt an, «nachdem mir die Wählerinnen und Wähler am Sonntag in so deutlicher Art und Weise das Vertrauen ausgesprochen haben».

SVP-Mann Ambühl wird in der Majorzwahl von allen übrigen Parteien unterstützt, wie SVP, SP, BDP und Parteilose Bürger Sigriswil (PBS) gemeinsam mitteilten.

Die Neue SVP Sigriswil holte am Sonntag auf Anhieb zwei Sitze. Die SVP kommt ebenfalls auf zwei Sitze, BDP, PBS und SP verfügen über je einen Sitz.

Streit um Spesen

Amstutz hatte bislang das Amt der Gemeindepräsidentin inne, welche die Gemeindeversammlungen leitete und repräsentative Aufgaben übernahm. Diese Funktion wird abgeschafft und neu dem Gemeinderatspräsidium zugeordnet. Amstutz kandidierte deshalb für den Gemeinderat.

Die lokale SVP hatte ihr jedoch die Nominierung verweigert und begründete dies mit einer «Spesenaffäre». Dabei ging es um angeblich zu Unrecht bezogene Spesen für repräsentative Aufgaben. Amstutz, welche die Vorwürfe stets zurückwies, trat daraufhin mit Verbündeten auf einer eigenen Liste an.

Amstutz ist zuversichtlich

Ihr Fokus gelte der Zukunft, jetzt zähle «nur noch unsere Gemeinde – und die Bürgerinnen und Bürger». Mit diesen Worten lässt sich Madeleine Amstutz in einer Mitteilung der «Neuen Sigriswiler Volkspartei» zitieren. Nach acht Jahren als Gemeindepräsidentin wisse sie, worum es gehe und was das Amt mit sich bringe. «Ich

bin überzeugt, hier auch künftig einen wichtigen Beitrag leisten zu können und rechne mir sehr gute Wahlchancen aus.»

SDA