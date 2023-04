Falsche Verbindungen – Der Sturm sorgte auch im Onlinefahrplan für Chaos Wer nach der Entgleisung eines RBS-Zugs auf die Fahrplan-App schaute, verstand nur Bahnhof. Und strandete in Jegenstorf. Johannes Reichen

Der RBS-Angestellte am Bahnhof Fraubrunnen winkte ab. «Auf den Onlinefahrplan kann man sich leider nicht verlassen.» Gerade war wieder ein Ersatzbus des Regionalverkehrs Bern-Solothurn (RBS) in Richtung Jegenstorf abgefahren, punkt 10.58 Uhr am vergangenen Sonntagvormittag.