YB-Minisieg in Liepaja – Der Strand nebenan – doch Ferienfeeling kommt bei YB nie auf Die Young Boys tun sich schwer, schaffen dann aber zum Start der Conference League dank einem 1:0-Auswärtssieg eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Dominic Wuillemin

Keine leichte Aufgabe: Christian Fassnacht ist von Liepajas Spielern umzingelt. Foto: Toms Dreiblats (Freshfocus)

Die Sonne scheint, es ist warm, und der Strand liegt gleich nebenan. Aber Ferienfeeling kommt bei YB am Donnerstagabend (Ortszeit) an der lettischen Ostseeküste nie auf.

Längst ist es ein Geduldsspiel für die Young Boys. Seit der Pause haben sie fast pausenlos aufs Tor gedrückt, Liepaja kann sich jetzt kaum mehr Entlastung verschaffen. Aber das 1:0 will und will einfach nicht fallen, am nächsten kommt der Führung noch Fabian Rieder, der nach einer Freistossvariante von Vincent Sierro aus kurzer Distanz die Latte trifft (67. Minute).

Der Start in die Conference League hat die Berner ins niedliche Daugava-Stadion geführt, das von einer Leichtathletikanlage umgeben ist und direkt am Strand liegt. Ein paar Tausend Zuschauer sind gekommen, darunter rund hundert mitgereiste YB-Fans. Sie alle geniessen Gratiseintritt. Wer es nicht besser wüsste, könnte meinen, es handle sich um eine Testpartie. Aber für die Young Boys ist dieser Match von grosser Wichtigkeit: Sie wollen den ersten Schritt Richtung Gruppenphase machen, die ein Saisonziel darstellt.

Eine Halbzeit lang tun sich die Young Boys schwer gegen einen Gegner, dessen bester Spieler Arturs Karasausks 2016 13 Partien für Wil in der Challenge League bestritt. YB-Trainer Raphael Wicky bringt im 4-4-2-System mit Mittelfeldraute im Vergleich zum 4:0 am Samstag gegen den FC Zürich fünf Neue. Bis auf den 20-jährigen Alexandre Jankewitz, der hinten rechts Lewin Blum ersetzt, sind es prominente Kräfte. Sie heissen Loris Benito, Mohamed Camara, Nicolas Ngamaleu und Jean-Pierre Nsame – allesamt Meisterspieler, im Europacup erprobt.

Zum Glück für YB ist kein VAR im Einsatz

Die vorerst dürftige Darbietung ist keine Frage der Qualität, natürlich nicht bei diesem breiten Luxuskader. Vielmehr benötigen die Berner am Ball zu lange, zu oft versuchen sie es durch die Mitte, wo die Letten von der ersten Minute an einen massiven Abwehrblock installiert haben.

Die Young Boys haben Glück, dass Karasausks nach einer Parade von YB-Goalie David von Ballmoos aus wenigen Metern das offene Tor verfehlt, dass zudem in der Qualifikation zur Conference keine Videoschiedsrichter im Einsatz stehen. Nach einer halben Stunde prallt der Ball im Strafraum an Cédric Zesigers Arm, die Unparteiischen übersehen den Regelverstoss.

Zwei, drei gute Momente hat YB in der ersten Halbzeit: Einmal legt Nsame für Christian Fassnacht ab, der seinen Direktschuss von Goalie Krisjanis Zviedris vorzüglich pariert sieht. Einmal kann Liepajas Verteidiger Martin Marta einen Kopfball Nsames gerade noch vor der Linie klären. 11:6 Schüsse verzeichnen die Gäste zur Pause, 75 Prozent Ballbesitz haben sie. Aber ihnen fehlt es an Entschlossenheit.

Erneut macht Fassnacht den Unterschied

Doch Wickys Team steigert sich. Nach der Pause kommt es fast minütlich zu Chancen. Es läuft schon die 73. Minute, als aus dem Geduldsspiel ein Erfolgsfall wird. Fabian Rieder tritt den zehnten Eckball an diesem sommerlichen Abend in der drittgrössten lettischen Stadt, Christian Fassnacht setzt sich in der Mitte durch und trifft mit dem Kopf aus kurzer Distanz. Wie schon gegen den FCZ ist es der Nationalspieler, der mit seinem Führungstreffer den Unterschied macht.

1:0 gewinnen die Young Boys, trotz 23 Torschüssen müssen sie am Ende sogar noch heikle Momente überstehen. Aber sie bleiben erneut ohne Gegentor und legen so die Basis für ein stressfreies Rückspiel nächsten Donnerstag im Wankdorf. Die Pflicht ist erfüllt.

