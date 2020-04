Insekt bedroht Obsternte – Der Stinkkäfer frisst sich durch Berner Birnenplantagen Obstbauern dürfen neu Pestizide gegen einen Schädling aus Asien einsetzen. Experten schlagen jedoch eine ganz andere Methode vor. Theepan Ratneswaran

Gemüse und Früchte werden faul und hart, wenn die Marmorierte Baumwanze daran gesaugt hat. Foto: Manuela Matt

Obstbauern haben mit einem hartnäckigen Feind zu kämpfen: mit der Marmorierten Baumwanze, auch als Stinkkäfer bekannt. Sie kommt ursprünglich aus Ostasien, wurde 2004 in die Schweiz eingeschleppt und hat sich in den vergangenen zwei Jahren merklich vermehrt. Zu spüren bekommen haben das die hiesigen Obstproduzenten. So auch Martin Winkelmann, dessen Birnbäume im Berner Seeland sich über sechs Hektaren Land verteilen. Rund 165 Tonnen Früchte haben sie im vergangenen Jahr abgeworfen. 20 Prozent davon fielen der Marmorierten Baumwanze zum Opfer.