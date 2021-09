Gastrokritik Rooftop Brasserie im Globus, Bern – Der Sternekoch hält sich im Hintergrund Markus Arnold hat das neue Restaurant im Berner Warenhaus konzipiert – mit trendigem Frühstück und einer bunten Mittagskarte. Adrian Hopf-Sulc

Ein bunt gemischtes Innenstadtpublikum bevölkert die wieder eröffnete Globus-Terrasse. Foto: sul

Der prominente Sternekoch hält sich im Hintergrund. Erst beim Verlassen des Lokals werden wir bemerken, dass Markus Arnold in der Küche zum Rechten schaut. Eigentlich nicht überraschend, schliesslich hat die Rooftop Brasserie an diesem Freitag erstmals ihre Türen geöffnet.

Das neue Restaurant auf der Terrasse im Warenhaus Globus an der Berner Spitalgasse wurde von Arnold und seinem Sparringspartner Tom Weingart konzipiert. Weingart packt an diesem Tag im Service mit an – doch mittelfristig wird die Rooftop Brasserie ohne die beiden funktionieren müssen. Schliesslich kocht Markus Arnold in der Steinhalle beim Historischen Museum, und Weingart ist für gemeinsame Projekte wie den Sternenmarkt oder Mama’s Momos verantwortlich.