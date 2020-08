Lachen Sie mal wieder! – Der Stehauf-Mann Steve Martin, der texanische Komiker, wird diese Woche 75 Jahre alt. Gratulationsrede an einen Amerikaner, der das Absurde mit dem Eleganten einmalig kombiniert. Jean-Martin Büttner

Er ist nicht nur lustig. Er spielt auch grossartig Banjo. Und nett ist er auch: Steve Martin, 75. Foto: Getty Images

Man kennt ihn als Komiker mit Stil, geschmeidig und gut aussehend noch in der absurdesten Situation, in die er seine Figuren stolpern lässt. Aber Steve Martin kann einiges mehr als das. Er ist auch viel gescheiter, als er in jener Rolle aussieht, die ihn berühmt machte: «The Jerk», der Idiot von 1979, mitgeschrieben von ihm und gedreht von Carl Reiner.