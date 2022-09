Neue Brauerei für Egger-Bier – Der «starke Partner» aus Appenzell Neue Aktionäre ermöglichen in Worb den Bau einer neuen Egger-Brauerei mit Abfüllanlage. Steht die Brauerei Locher dahinter? Sandra Rutschi

Bis vor wenigen Jahren lieferte Egger das Bier in der Region noch mit dem Pferdefuhrwerk aus. Dann fiel dieses den Sparmassnahmen zum Opfer. Foto: Urs Baumann (Archiv)

Die Nachricht überraschte viele: Ab 2024 wird das Egger-Bier nicht mehr in Appenzell, sondern wieder in Worb abgefüllt. Und zwar in einer neuen Brauerei, die in eine Lagerhalle beim SBB-Bahnhof eingebaut werden soll.