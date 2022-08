Fussballplatz Herrenschwanden – Der Standort Löhracher ist vom Tisch Die Regionalkonferenz streicht den Löhracher aus dem Richtplan. Kirchlindach zieht damit eine Beschwerde zurück. Beim FC Goldstern bleibt der Frust. Hans Ulrich Schaad

Das Gebiet Löhracher in Herrenschwanden ist kein Standort mehr für eine Sportanlage. Foto: Enrique Muñoz Garcia

Das Hin und Her um eine mögliche neue Sportanlage in Herrenschwanden ist zu Ende. Im Löhracher wird es keine neuen Fussballplätze für den FC Goldstern geben. Die Kommission Raumplanung und Verkehr der Regionalkonferenz Bern-Mittelland hat den Standort definitiv aus dem regionalen Richtplan gestrichen. Die rund vier Hektaren bleiben in der Landwirtschaftszone.