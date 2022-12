Leere Kassen in Langenthal – Der Stadtrat will bei den Finanzen stärker mitreden Die Stadt kämpft mit einem grösser werdenden Defizit. Das Parlament gibt nun Gegensteuer – und setzt sich über den Gemeinderat hinweg. Julian Perrenoud

Derart einig wie an dieser Sommersitzung waren sich die Stadträtinnen und Stadträte in diesem Jahr selten. Foto: Marcel Bieri

Zum Jahresabschluss machte der Stadtrat das, was er in den vergangenen Monaten oft gemacht hat: Er erteilt dem Gemeinderat eine Abfuhr. So setzten die SVP-, die FDP/JLL- und die GLP/EVP-Fraktion eine Motion durch, die zum Ziel hat, die Finanzen der Stadt Langenthal stärker zu kontrollieren.