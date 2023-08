Waffenstillstand in Kolumbien – Der Staat und die Guerillas schliessen Frieden – doch Bedenken bleiben Die grösste noch aktive Guerillagruppe Kolumbiens legt ihre Waffen nieder. Kolumbiens Präsident jubiliert. Doch ein Ende der Gewalt ist nicht sicher. Christoph Gurk aus Buenos Aires

Kolumbiens Präsident Gustavo Petro (links) und ELN-Kommandant Antonio Garcia besiegeln den Waffenstillstand in Havanna. Kubas Präsident Miguel Diaz-Canel applaudiert. Foto: Ramon Espinosa (Keystone)

Wenn alles gut geht, könnte es ein neues Kapitel in der Geschichte Kolumbiens sein: Am Donnerstag tritt in dem südamerikanischen Land ein Waffenstillstand in Kraft zwischen der Regierung und dem Ejército de Liberación Nacional, kurz ELN, der grössten noch aktiven linken Guerillagruppe in Kolumbien.